Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зобнин выступил с обращением после продления контракта со «Спартаком»

Зобнин выступил с обращением после продления контракта со «Спартаком»

Сегодня, 12:28
1

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о продлении контракта с клубом.

  • 31-летний россиянин сегодня подписал новое соглашение с красно-белыми до 2027 года.
  • Он выступает за московскую команду с 2016 года.

– Летом следующего года исполнится 10 лет с тех пор, как ты стал спартаковцем. Осознаешь масштаб достижения?

– Мне кажется, я еще не до конца понимаю, насколько это много, потому что в «Спартаке» время летит очень быстро. Но очевидно, что 10 лет – это серьезный срок. При этом надеюсь, что мое сотрудничество с клубом продлится как можно дольше.

– Ты говорил, что ставишь цель провести 300 матчей за «Спартак». На сегодня у тебя в активе 291 игра. Но с учетом продления контракта можно этим ориентиром не ограничиваться?

– Всему свое время. Пока 300 матчей – актуальная цель. Надеюсь, обойдусь без травм, чтобы ничто не мешало ее достичь. Хотелось бы сделать это уже в текущем сезоне. Но важнее, разумеется, командные результаты. Мы обязаны их улучшить.

– На что можем рассчитывать ближайшей весной?

– Мы должны хорошо подготовиться на сборах, чтобы успешно провести вторую часть чемпионата, выиграть как можно больше матчей. Тогда получится подняться в таблице. Говорить о чем-то большем пока нет смысла, ведь мы сильно отстаем от лидеров. Другое дело, что аппетит приходит во время еды. Поэтому посмотрим.

И, конечно, есть Кубок России, где мы всегда стремимся завоевать трофей. В прошлом и в позапрошлом сезонах были близки, но оступались в шаге от финала. Пора эту тенденцию преодолеть.

– При подписании контракта Сергей Юрьевич Некрасов упомянул сотрудничество с твоей академией. О чем речь?

– Пока все, скажем так, в разработке. Но в ближайшем будущем планируем подписать соглашение о сотрудничестве Академии «Спартака» и академии Zobnin Team. Заинтересованность в этом есть у обеих сторон, это главное. Будем друг другу помогать.

– Чего пожелаешь всем красно-белым в канун новогодних праздников?

– Желаю нашим болельщикам всего самого доброго! Приходите на матчи «Спартака». Поддерживайте нас в трудные минуты, делите с нами радость побед. И будьте счастливы в новом году!

Еще по теме:
«Спартак» объявил о продлении контракта с Зобниным 1
«Спартак» продлит контракт с полузащитником 13
«Спартак» определился с будущим Зобнина 5
Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Everest13
1766747169
Кто то подсуетился чтоб он без зп не остался
Ответить
Главные новости
Смолов – о популярности: «Gillette не пришел бы к Гранату»
14:28
«Динамо» готово потратить крупную сумму на усиление одной позиции
13:57
Шевченко – об Олимпиаде: «Страны, которые поддерживают Россию, должны быть исключены»
13:45
2
Жирков назвал лучших игроков 2025 года в России
13:27
4
Ловчев описал Зобнина двумя словами после его продления со «Спартаком»
13:15
1
В «Спартаке» прокомментировали продление контракта с Зобниным
12:50
1
Зобнин выступил с обращением после продления контракта со «Спартаком»
12:28
1
«Деньги выкинули в мусор»: назван худший трансфер РПЛ в 2025 году
12:17
14
Фото«Спартак» объявил о продлении контракта с Зобниным
12:06
3
Аршавин наехал на Писарева: «Нахрена вы по пять вратарей в сборную вызываете?»
11:30
3
Все новости
Все новости
Рианчо: «Спартак» – клуб для лучших игроков, Лиги чемпионов и трофеев»
13:02
1
В «Спартаке» прокомментировали продление контракта с Зобниным
12:50
1
Бывший игрок ЦСКА объяснил, почему клуб не станет чемпионом
12:36
Зобнин выступил с обращением после продления контракта со «Спартаком»
12:28
1
«Деньги выкинули в мусор»: назван худший трансфер РПЛ в 2025 году
12:17
14
Фото«Спартак» объявил о продлении контракта с Зобниным
12:06
3
Агент Сауся высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА
11:50
Аршавин наехал на Писарева: «Нахрена вы по пять вратарей в сборную вызываете?»
11:30
3
Бубнов объяснил, почему «Локомотив» не станет чемпионом
10:57
Арустамян раскрыл будущее Сперцяна в «Краснодаре»
10:37
2
«Про таких говорят: «Мужик»: Белоголовцев предложил тренера «Спартаку»
10:25
5
«Отношение болельщиков испортится»: Силкин высказался об уходе игрока «Динамо» в «Спартак»
09:56
3
В «Ростове» высказались о распродаже игроков зимой
09:40
Смородская – о бывшем тренере «Спартака»: «Надеюсь больше никогда не увидеть его в России»
09:30
2
Быстров назвал трех лучших игроков 2025 года
08:55
8
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
08:45
6
Ещенко отреагировал на возможное назначение Карседо в «Спартак»
01:05
РФС может повторно оспорить отстранение российских команд
00:51
3
Кафанов назвал лучшего российского вратаря в 2025 году: «С небольшим преимуществом»
00:31
4
Бубнов назвал тренера РПЛ «собакой»
Вчера, 23:57
4
ЦСКА может избавиться от семи футболистов зимой
Вчера, 23:35
8
Рианчо заявил о готовности вернуться в РПЛ
Вчера, 23:27
В «Спартаке» выбрали альтернативу для Бабаева
Вчера, 23:23
3
Губерниев пошутил о перспективах Мостового в московском клубе
Вчера, 23:11
«Локомотив» вышел из переговоров по игроку «Сочи» из-за Ротенбергов
Вчера, 22:55
2
Ловчев назвал двух подходящих тренеров для «Спартака»: «А все остальные – мутотень!»
Вчера, 22:44
7
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил Бабаеву
Вчера, 22:22
1
Канчельскис сказал, почему Дивеев перейдет в «Зенит» вместо европейского клуба
Вчера, 22:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 