Зобнин выступил с обращением после продления контракта со «Спартаком»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о продлении контракта с клубом.

31-летний россиянин сегодня подписал новое соглашение с красно-белыми до 2027 года.

Он выступает за московскую команду с 2016 года.

– Летом следующего года исполнится 10 лет с тех пор, как ты стал спартаковцем. Осознаешь масштаб достижения?

– Мне кажется, я еще не до конца понимаю, насколько это много, потому что в «Спартаке» время летит очень быстро. Но очевидно, что 10 лет – это серьезный срок. При этом надеюсь, что мое сотрудничество с клубом продлится как можно дольше.

– Ты говорил, что ставишь цель провести 300 матчей за «Спартак». На сегодня у тебя в активе 291 игра. Но с учетом продления контракта можно этим ориентиром не ограничиваться?

– Всему свое время. Пока 300 матчей – актуальная цель. Надеюсь, обойдусь без травм, чтобы ничто не мешало ее достичь. Хотелось бы сделать это уже в текущем сезоне. Но важнее, разумеется, командные результаты. Мы обязаны их улучшить.

– На что можем рассчитывать ближайшей весной?

– Мы должны хорошо подготовиться на сборах, чтобы успешно провести вторую часть чемпионата, выиграть как можно больше матчей. Тогда получится подняться в таблице. Говорить о чем-то большем пока нет смысла, ведь мы сильно отстаем от лидеров. Другое дело, что аппетит приходит во время еды. Поэтому посмотрим.

И, конечно, есть Кубок России, где мы всегда стремимся завоевать трофей. В прошлом и в позапрошлом сезонах были близки, но оступались в шаге от финала. Пора эту тенденцию преодолеть.

– При подписании контракта Сергей Юрьевич Некрасов упомянул сотрудничество с твоей академией. О чем речь?

– Пока все, скажем так, в разработке. Но в ближайшем будущем планируем подписать соглашение о сотрудничестве Академии «Спартака» и академии Zobnin Team. Заинтересованность в этом есть у обеих сторон, это главное. Будем друг другу помогать.

– Чего пожелаешь всем красно-белым в канун новогодних праздников?

– Желаю нашим болельщикам всего самого доброго! Приходите на матчи «Спартака». Поддерживайте нас в трудные минуты, делите с нами радость побед. И будьте счастливы в новом году!