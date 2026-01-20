Карседо сделает в «Спартаке» капитанский совет из шести футболистов

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы об усилении состава и капитане команды.

Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 очков

– Будут ли новички в ближайшее время? На какие позиции?

– Я доволен тем составом, который есть. Конечно, будем сейчас работать. В целом я уверен, что команда даже в таком сочетании может и должна быть выше в турнирной таблице.

– Кто будет капитаном?

– Мне нравится идея, когда есть шесть человек: три россиянина, три иностранца. Такой капитанский совет – это правильно, он будет действовать. Но, естественно, Зобнин будет основным капитаном.