Карседо сделает в «Спартаке» капитанский совет из шести футболистов

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо ответил на вопросы об усилении состава и капитане команды.
- Московская команда ушла на зимнюю паузу на 6-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 очков
– Будут ли новички в ближайшее время? На какие позиции?
– Я доволен тем составом, который есть. Конечно, будем сейчас работать. В целом я уверен, что команда даже в таком сочетании может и должна быть выше в турнирной таблице.
– Кто будет капитаном?
– Мне нравится идея, когда есть шесть человек: три россиянина, три иностранца. Такой капитанский совет – это правильно, он будет действовать. Но, естественно, Зобнин будет основным капитаном.
- Карседо стал тренером «Спартака» 5 января.
- Контракт 52‑летнего испанского специалиста с «красно‑белыми» рассчитан до 2028 года.
- Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»