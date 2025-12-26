Агент Сауся высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА

Агент полузащитника «Балтики» Владислава Сауся Андрей Талаев отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что Саусь может стать частью обмена Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.
«Не могу подтвердить факт переговоров между ЦСКА и «Балтикой» по трансферу Сауся. Лучше обратиться в клуб – либо один, либо второй», – сказал агент.
- Саусь провел в этом сезоне 17 матчей в РПЛ: 1 гол, 2 ассиста.
- На 22-летнего россиянина также претендует «Спартак».
Источник: «Чемпионат»