Агент Сауся высказался о возможном переходе игрока в ЦСКА

Агент полузащитника «Балтики» Владислава Сауся Андрей Талаев отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Саусь может стать частью обмена Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

«Не могу подтвердить факт переговоров между ЦСКА и «Балтикой» по трансферу Сауся. Лучше обратиться в клуб – либо один, либо второй», – сказал агент.