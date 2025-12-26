«Не невеста»: гендиректор «Ахмата» сделал заявление о будущем Черчесова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил, может ли Станислав Черчесов покинуть команду во время зимней паузы.

«Станислав Саламович не невеста, чтобы его куда-то сватали. Он разве сам заявлял, что куда-то уйдет?

Нет, остается в клубе, как и планировалось. Не было ни одного предложения. Разговоры только в блогосфере», – сказал Айдамиров.