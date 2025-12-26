«Не невеста»: гендиректор «Ахмата» сделал заявление о будущем Черчесова

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил, может ли Станислав Черчесов покинуть команду во время зимней паузы.
«Станислав Саламович не невеста, чтобы его куда-то сватали. Он разве сам заявлял, что куда-то уйдет?
Нет, остается в клубе, как и планировалось. Не было ни одного предложения. Разговоры только в блогосфере», – сказал Айдамиров.
- «Ахмат» назначил тренера в августе.
- Грозненцы ушли на зимнюю паузу на 8-м месте в РПЛ с 22 очками в 18 турах.
- У Черчесова контракт до 30 июня 2028 года.
- Ранее его связывали с назначением в «Динамо» или «Спартак».
Источник: «Спорт-Экспресс»