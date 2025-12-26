Аршавин наехал на Писарева: «Нахрена вы по пять вратарей в сборную вызываете?»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин задал провокационный вопрос помощнику главного тренера национальной команды Николаю Писареву.

«А вот я понимаю (во вратарях). Вот нахрена вы по пять вратарей вызываете (в сборную России)? Вы сейчас скажете: «Это Виталий Витальевич (Кафанов)», – заявил Аршавин.

Писарев не стал реагировать на слова Аршавина.