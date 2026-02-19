Саусь ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

Новичок «Спартака» Владислав Саусь отреагировал на слова Андрея Аршавина.

Бывший футболист «Зенита» ранее заявил, что красно-белые не являются топ-клубом, поскольку давно ничего не выигрывали.

– Какие команды РПЛ вы бы назвали топ-клубами?

– «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Динамо». Это топ-6 команд, которые реально могут ставить задачу борьбы за чемпионство и из года в год своими игрой, достижениями и трансферами доказывать, что они готовы бороться за трофеи.