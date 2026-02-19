Генич предпринял меры после ситуации с Глебовым: «Я в тильте, и так здоровье шалит»

Комментатор Константин Генич заявил, что закрывает комментарии в своем телеграм-канале.
«Всe, я в тильте. Комментарии отключены. И так здоровье шалит, а лишние нервы ни к чему», – написал Генич.
- Ранее у него возник конфликт с болельщиками ЦСКА из-за высказывания о потенциальной травматичности вингера команды Кирилла Глебова.
- Тильт – сленговое слово, которое используют, когда кто-то теряет самообладание из-за накопившегося стресса, напряжения или неожиданного раздражителя.
Источник: телеграм-канал «Коммент.Генич»