«Локомотив» может оставить игрока, которого хотели забрать 5 клубов РПЛ

Вингер Никита Салтыков практически наверняка останется в «Локомотиве».
К игроку проявляли предметный интерес несколько клубов, в том числе «Акрон», «Пари НН», «Сочи» и «Рубин».
Также сообщалось об интересе «Балтики», но в сам «Локомотив» никакого предложения от калининградцев не поступало.
- 21-летний Салтыков в этом сезоне провел 10 матчей за «Локомотив».
- Срок его контракта с клубом рассчитан до 31 января 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 1,8 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»