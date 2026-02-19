«Локомотив» может оставить игрока, которого хотели забрать 5 клубов РПЛ

Вингер Никита Салтыков практически наверняка останется в «Локомотиве».

К игроку проявляли предметный интерес несколько клубов, в том числе «Акрон», «Пари НН», «Сочи» и «Рубин».

Также сообщалось об интересе «Балтики», но в сам «Локомотив» никакого предложения от калининградцев не поступало.