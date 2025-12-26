Арустамян раскрыл будущее Сперцяна в «Краснодаре»

Комментатор Нобель Арустамян уверен, что Эдуард Сперцян останется в «Краснодаре» минимум до конца сезона.

«Уверен, он останется, все будет в порядке. В смысле, он останется в «Краснодаре», если мы говорим об этом сезоне.

Понятно, они на первом месте, одно очко преимущество над «Зенитом», впереди решающий отрезок, за чемпионство борются. Не вижу вариантов, при которых Галицкий его продаст. Просто не вижу ни одного варианта», – сказал Арустамян.