  «Локомотив» и Петров из «Балтики» не могут договориться о зарплате: подробности

«Локомотив» и Петров из «Балтики» не могут договориться о зарплате: подробности

Сегодня, 14:37
2

Опубликованы детали переговоров «Локомотива» по трансферу полузащитника «Балтики» Максима Петрова.

«Петров запросил у Локомотива ЗП выше, чем у Дмитрия Воробьева. Действительно, выкупить – это самое простое, опция всего 1 миллионов.

Так или иначе, «Локо» предложил Петрову скромную по меркам команды зарплату: менее 5 миллионов рублей в месяц. Тогда как сторона игрока запросила больше, чем поднимает Воробьев (7 миллионов/месяц). Но главное: они хотят прописать отступные в 3 миллиона евро. Естественно, такой расклад невозможен.

Пока москвичи встали на паузу. «Балтика», в свою очередь, готовит супероффер по продлению контракта для своего 24-летнего хавбека, а Талалаев убеждает его в следующем. Даже, если калининградцы его не переподпишут, летом парень будет оцениваться куда выше, чем сейчас. И сможет-таки выбить себе хороший оклад, подъемные и агентскую комиссию для посредника. Ну если, конечно, продолжит также классно играть. Поэтому нет смысла уходить этой зимой. Но это не значит, что Макс точно останется в «Балтике» до конца сезона.

Что касается «Локомотива», то ситуация по оценке Петрова в Черкизово может измениться в случае продажи Баринова в ЦСКА. Красно-зеленые отклонили первое предложение за своего капитана на 500 тысяч евро и ждет чего-то более серьезного (расчет как минимум на 1,5 миллиона евро)» – написал источник.

  • 24-летний Петров – воспитанник «Локо».
  • В «Балтике» он провел год: 28 матчей, 5 голов, 6 ассистов.
  • Сезон возобновится 27 февраля.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Балтика Локомотив Петров Максим
alefreddy
1766579536
пошла движуха
рылы
1766579829
а чё, локо не может платить ему 900 тыщ евро в год? про отступные, конечно, смешно. локо уже обжёгся как следует, когда прописал отступные за глушенкова всего 6,3 ляма - чем с радостью воспользовался зенит. больше таких ошибок они не совершат. какие 3 ляма? сразу 15-20 пропишут, чтобы даже зенит со спартаком не подобрались. у агента, очевидно, цель использовать локо как трамплин в эти 2 команды, чтобы, когда наступит лимит, провернуть жирную сделку и загрести солидные подъёмные.
