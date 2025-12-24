«Локомотив» и Петров из «Балтики» не могут договориться о зарплате: подробности

Опубликованы детали переговоров «Локомотива» по трансферу полузащитника «Балтики» Максима Петрова.

«Петров запросил у Локомотива ЗП выше, чем у Дмитрия Воробьева. Действительно, выкупить – это самое простое, опция всего 1 миллионов.

Так или иначе, «Локо» предложил Петрову скромную по меркам команды зарплату: менее 5 миллионов рублей в месяц. Тогда как сторона игрока запросила больше, чем поднимает Воробьев (7 миллионов/месяц). Но главное: они хотят прописать отступные в 3 миллиона евро. Естественно, такой расклад невозможен.

Пока москвичи встали на паузу. «Балтика», в свою очередь, готовит супероффер по продлению контракта для своего 24-летнего хавбека, а Талалаев убеждает его в следующем. Даже, если калининградцы его не переподпишут, летом парень будет оцениваться куда выше, чем сейчас. И сможет-таки выбить себе хороший оклад, подъемные и агентскую комиссию для посредника. Ну если, конечно, продолжит также классно играть. Поэтому нет смысла уходить этой зимой. Но это не значит, что Макс точно останется в «Балтике» до конца сезона.

Что касается «Локомотива», то ситуация по оценке Петрова в Черкизово может измениться в случае продажи Баринова в ЦСКА. Красно-зеленые отклонили первое предложение за своего капитана на 500 тысяч евро и ждет чего-то более серьезного (расчет как минимум на 1,5 миллиона евро)» – написал источник.