Назван город, в котором «Шахтер» из ДНР будет проводить домашние матчи

Вчера, 21:48
3

Донецкий «Шахтер» обрел новый домашний стадион на ближайшие пять лет.

Команда из ДНР будет играть в Таганроге. Это подтвердила мэр города Светлана Камбулова.

«Важное спортивное событие для Таганрога и для всех любителей футбола. На стадион «Форте Арена» вернулся большой футбол.

Сегодня был подписан договор о сотрудничестве сроком на 5 лет между нашим стадионом «Форте Арена» и футбольным клубом «Шахтeр» из Донецка», – написала Камбулова в своем телеграм-канале.

  • Сообщалось, что донецкий клуб уже проходит лицензирование, чтобы с 2026 года выступать во Второй лиге.
  • Планируется, что «Шахтер» попадeт в первую группу дивизиона Б.
  • Их бюджет на сезон оценивается в 60 миллионов рублей.

Министр ДНР сделал заявление об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге 7
«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру 1
На черноморском побережье появится еще один профессиональный клуб 4
Источник: телеграм-канал мэра Таганрога Светланы Камбуловой
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Октавиус
1762369598
подтвердила мой инсайдик)
Povedkin
1762376585
На стадион «Форте Арена» вернулся большой футбол.------Ага.Вторая лига.Фейковый Шахтер. Ну очень большой футбол.Гы гы
темирхан
1762412754
вернулся большой футбол? а что же вы Форте развалили? а то что у вас будет играть незаконный Шахтер, значения не имеет. Пока еще официальный и настоящий Шахтер играет в Лиге Конференций.
