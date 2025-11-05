Назван город, в котором «Шахтер» из ДНР будет проводить домашние матчи

Донецкий «Шахтер» обрел новый домашний стадион на ближайшие пять лет.
Команда из ДНР будет играть в Таганроге. Это подтвердила мэр города Светлана Камбулова.
«Важное спортивное событие для Таганрога и для всех любителей футбола. На стадион «Форте Арена» вернулся большой футбол.
Сегодня был подписан договор о сотрудничестве сроком на 5 лет между нашим стадионом «Форте Арена» и футбольным клубом «Шахтeр» из Донецка», – написала Камбулова в своем телеграм-канале.
- Сообщалось, что донецкий клуб уже проходит лицензирование, чтобы с 2026 года выступать во Второй лиге.
- Планируется, что «Шахтер» попадeт в первую группу дивизиона Б.
- Их бюджет на сезон оценивается в 60 миллионов рублей.