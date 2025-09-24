Клуб Второй лиги сменит название и город

Махачкалинский «Легион» спасли от банкротства.

Выступающий во Второй лиге клуб решил выкупить бизнесмен Вадим Галицкий.

Со следующего сезона команда будет базироваться в Нижнем Новгороде и сменит название на «Победа».

Галицкий рассчитывает построить клуб с потенциалом дорасти до РПЛ.