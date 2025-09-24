Клуб Второй лиги сменит название и город

Махачкалинский «Легион» спасли от банкротства.
Выступающий во Второй лиге клуб решил выкупить бизнесмен Вадим Галицкий.
Со следующего сезона команда будет базироваться в Нижнем Новгороде и сменит название на «Победа».
Галицкий рассчитывает построить клуб с потенциалом дорасти до РПЛ.
- Сообщалось, что «Легион» готовы продать за 10 млн рублей.
- Из-за финансовых проблем некоторым футболистам вместо зарплаты клуб предоставляет жильe и питание.
- Махачкалинцы идут на 11-м месте в группе 1 дивизиона Б Второй лиги. У команды 31 очко после 26 матчей.
Источник: Legalbet