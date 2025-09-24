Введите ваш ник на сайте
Клуб Второй лиги сменит название и город

Сегодня, 00:48

Махачкалинский «Легион» спасли от банкротства.

Выступающий во Второй лиге клуб решил выкупить бизнесмен Вадим Галицкий.

Со следующего сезона команда будет базироваться в Нижнем Новгороде и сменит название на «Победа».

Галицкий рассчитывает построить клуб с потенциалом дорасти до РПЛ.

  • Сообщалось, что «Легион» готовы продать за 10 млн рублей.
  • Из-за финансовых проблем некоторым футболистам вместо зарплаты клуб предоставляет жильe и питание.
  • Махачкалинцы идут на 11-м месте в группе 1 дивизиона Б Второй лиги. У команды 31 очко после 26 матчей.

Источник: Legalbet
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Легион
