  • «Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру

«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру

Сегодня, 09:31

Махачкалинский «Легион» проиграл «Дружбе» в матче Второй лиги (0:3).

Главному тренеру «Легиона» Левану Гвазаве не понравилась работа судьи Дмитрия Прокопова.

«Хочу задеть вопрос судейства. В прошлый раз мы тоже сюда ехали десять часов, чтобы такие люди, как этот лысый Фантомас, который по полю бегал... Кажется, ему зеленую футболку дай – и он за них бы играл. Зачем такое безобразие творить? Взял и в одном эпизоде двойное наказание сделал – и пенальти, и удаление.

Хочется вообще спросить: он крещеный или нет, святое есть что-нибудь? Просто сил не хватает. Прошлую игру приехали, судья начудил, потом звонил, извинялся. Но кому их извинения нужны?!» – сказал Гвазава.

  • «Легион» занимает 5-е место в подгруппе А группы 1 Второй лиги.
  • После сезона «Легион» потеряет профессиональный статус.
  • Гвазава играл в РПЛ за «Луч-Энергию», «Ахмат».

Источник: телеграм-канал «Второй Дивизион | Вторая Лига»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Легион Дружба Гвазава Леван
09:31
