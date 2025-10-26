«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру

Махачкалинский «Легион» проиграл «Дружбе» в матче Второй лиги (0:3).

Главному тренеру «Легиона» Левану Гвазаве не понравилась работа судьи Дмитрия Прокопова.

«Хочу задеть вопрос судейства. В прошлый раз мы тоже сюда ехали десять часов, чтобы такие люди, как этот лысый Фантомас, который по полю бегал... Кажется, ему зеленую футболку дай – и он за них бы играл. Зачем такое безобразие творить? Взял и в одном эпизоде двойное наказание сделал – и пенальти, и удаление.

Хочется вообще спросить: он крещеный или нет, святое есть что-нибудь? Просто сил не хватает. Прошлую игру приехали, судья начудил, потом звонил, извинялся. Но кому их извинения нужны?!» – сказал Гвазава.