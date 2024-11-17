Тренер команды Второй лиги пожаловался, что 9 лет работает бесплатно

Главный тренер «Легиона» из Второй лиги Ахмад Магомедкамилов признался, что не получает зарплату.

Это случилось после последнего матча сезона против «Астрахани» (0:0).

Махачкалинский «Легион» финишировал в группе 1 на 4-м месте.

Раньше Магомедкамилов работал в полиции.

«Президент клуба меня не спрашивает, почему я в отпуск не уезжаю. Я девять лет работаю бесплатно. Без копейки зарплаты. Еще и не отдыхаю», – сказал Магомедкамилов на пресс-конференции.

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