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    • Тренер команды Второй лиги пожаловался, что 9 лет работает бесплатно

    Тренер команды Второй лиги пожаловался, что 9 лет работает бесплатно

    Главный тренер «Легиона» из Второй лиги Ахмад Магомедкамилов признался, что не получает зарплату.

    • Это случилось после последнего матча сезона против «Астрахани» (0:0).
    • Махачкалинский «Легион» финишировал в группе 1 на 4-м месте.
    • Раньше Магомедкамилов работал в полиции.

    «Президент клуба меня не спрашивает, почему я в отпуск не уезжаю. Я девять лет работаю бесплатно. Без копейки зарплаты. Еще и не отдыхаю», – сказал Магомедкамилов на пресс-конференции.

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    Источник: «Бомбардир»

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    17.11.2024 10:36
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    Комментарии (4)
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    рылы
    1731829781
    если работал в полиции - базовый юридический навык имеется. знает, что можно говорить, что нельзя. к тому же кавказец - врать по их меркам неприлично. и возникает 2 вопроса: почему не платят, и почему он сам не ушёл? третий вопрос: на что живёт, в таком случае?
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    FWSPM
    1731845569
    Вызывайте санитаров
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    Benifacto
    1731849771
    просто налоги в ломы платить, че неясного то...а то так мы и поверили, ага...еще бы сказал что свои вкладывает в клуб)))))во умора....
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