Клуб из Краснодарского края неожиданно объявил о потере профессионального статуса

Клуб Второй лиги «Кубань Холдинг» сообщил, что пропустит ближайший сезон Второй лиги.

Таким образом, клуб теряет профессиональный статус.

«Реальные возможности ФК «Кубань Холдинг», его инфраструктура, объемы финансирования, критерии лицензирования не позволяют ставить долгосрочные цели повышения команды в классе, что ставит под сомнение целесообразность сохранения команды на профессиональном уровне.

КХ продолжит выступление в чемпионате и Кубке Краснодарского края. Ждем всех болельщиков на трибунах стадионов «Урожай» и «Барсук Арены», – написал клуб.