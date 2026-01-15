Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Клуб из Краснодарского края неожиданно объявил о потере профессионального статуса

Клуб из Краснодарского края неожиданно объявил о потере профессионального статуса

Сегодня, 09:06
1

Клуб Второй лиги «Кубань Холдинг» сообщил, что пропустит ближайший сезон Второй лиги.

Таким образом, клуб теряет профессиональный статус.

«Реальные возможности ФК «Кубань Холдинг», его инфраструктура, объемы финансирования, критерии лицензирования не позволяют ставить долгосрочные цели повышения команды в классе, что ставит под сомнение целесообразность сохранения команды на профессиональном уровне.

КХ продолжит выступление в чемпионате и Кубке Краснодарского края. Ждем всех болельщиков на трибунах стадионов «Урожай» и «Барсук Арены», – написал клуб.

  • Во Второй лиге «Кубань Холдинг» играл с 2023 года.
  • В минувшем сезоне команда заняла в своей группе 3-е место.
  • Главным тренером команды был Дмитрий Фомин – отец полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1768457508
Понятно, плохо это. Бабки закончились, и понеслась. Хотя че говорить, вон у нас в РПЛ, то Химки нищие стали, то Ростов бан получил, че уж говорить о второй лиге, как они там бедные вообще выживают, не понятно))
Ответить
