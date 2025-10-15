Заявление ФНЛ об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге

Пресс-служба ФНЛ подтвердила наличие консультаций между руководством лиги и «Шахтером» из ДНР.

Сообщалось, что донецкий клуб уже проходит лицензирование, чтобы с 2026 года выступать во Второй лиге.

Планируется, что «Шахтер» попадeт в первую группу дивизиона Б и будет проводить домашние матчи в Крыму.

Их бюджет на сезон оценивается в 60 миллионов рублей.

«На прошлой неделе руководство ФНЛ провело рабочую встречу с представителями донецкого «Шахтера». В рамках встречи состоялось знакомство руководителей клуба с руководством лиги, а также обсуждались намерения клуба выступать во Второй лиге Б в сезоне 2026 года после получения соответствующего права по спортивному принципу по итогам завершающегося сезона в лиге «Содружество». Кроме того, стороны провели предварительные консультации по ключевым требованиям процедуры аттестации клуба.

По итогам встречи ФНЛ предоставила запрошенную клубом информацию для подготовки к процедуре аттестации. В числе рассматриваемых клубом арен для проведения домашних матчей обсуждалась «Форте Арена» в Таганроге.

Лига подтвердила, что стадион хорошо знаком по матчам ФК «Форте» и его инфраструктурные возможности соответствуют требованиям для проведения игр в рамках Второй лиги Б.

Также представителям «Шахтера» были разъяснены ключевые аспекты перехода из любительского статуса в профессиональный и основные требования процедуры аттестации.

Сама процедура аттестации для всех клубов, получивших право принять участие в сезоне‑2026 Второй лиги Б, начнется в декабре текущего года и закончится в феврале 2026 года.

Окончательное решение о соответствии того или иного клуба критериям для участия в сезоне будет принято исключительно по итогам аттестации, которая на данный момент ещe не началась», – говорится в заявлении ФНЛ.