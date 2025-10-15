Введите ваш ник на сайте
  • Заявление ФНЛ об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге

Заявление ФНЛ об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге

Сегодня, 18:51
12

Пресс-служба ФНЛ подтвердила наличие консультаций между руководством лиги и «Шахтером» из ДНР.

  • Сообщалось, что донецкий клуб уже проходит лицензирование, чтобы с 2026 года выступать во Второй лиге.
  • Планируется, что «Шахтер» попадeт в первую группу дивизиона Б и будет проводить домашние матчи в Крыму.
  • Их бюджет на сезон оценивается в 60 миллионов рублей.

«На прошлой неделе руководство ФНЛ провело рабочую встречу с представителями донецкого «Шахтера». В рамках встречи состоялось знакомство руководителей клуба с руководством лиги, а также обсуждались намерения клуба выступать во Второй лиге Б в сезоне 2026 года после получения соответствующего права по спортивному принципу по итогам завершающегося сезона в лиге «Содружество». Кроме того, стороны провели предварительные консультации по ключевым требованиям процедуры аттестации клуба.

По итогам встречи ФНЛ предоставила запрошенную клубом информацию для подготовки к процедуре аттестации. В числе рассматриваемых клубом арен для проведения домашних матчей обсуждалась «Форте Арена» в Таганроге.

Лига подтвердила, что стадион хорошо знаком по матчам ФК «Форте» и его инфраструктурные возможности соответствуют требованиям для проведения игр в рамках Второй лиги Б.

Также представителям «Шахтера» были разъяснены ключевые аспекты перехода из любительского статуса в профессиональный и основные требования процедуры аттестации.

Сама процедура аттестации для всех клубов, получивших право принять участие в сезоне‑2026 Второй лиги Б, начнется в декабре текущего года и закончится в феврале 2026 года.

Окончательное решение о соответствии того или иного клуба критериям для участия в сезоне будет принято исключительно по итогам аттестации, которая на данный момент ещe не началась», – говорится в заявлении ФНЛ.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Галина Бронемясова
1760545644
уефа не признает этот клуб. львовские сразу подадут протест из-за названия, и в кабинетах это поддержат. да и со стадионом будут проблемы, как его переписать и передать однажды новому клубу. те-то не заткнутся, будут визжать во все суды. ну, как бы, их тоже можно понять. в любом случае, это не настоящий шахтёр. и зачем оно нам?
Ответить
Pobedkin
1760545650
Ну пущай выступают.В своем аквариуме.В еврокубках их не будет.
Ответить
