Клуб с юга России объявил о смерти руководителя

«Нарт» из Черкесска сообщил о смерти генерального директора.
«С глубокой скорбью сообщаем, что ушeл из жизни генеральный директор клуба – Алибек Джагафарович Коркмазов.
Это невосполнимая утрата для всей нашей команды и большого футбольного сообщества. Алибек Джагафарович был не только руководителем, но и человеком с большим сердцем – искренним, отзывчивым, всегда готовым поддержать и помочь. Он многое сделал для клуба, вкладывал душу в его развитие и искренне переживал за команду и болельщиков.
Выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким. Светлая память о нeм навсегда останется в наших сердцах», – написал «Нарт».
- Коркмазову был 71 год.
- Клуб основан в 1982 году.
- В минувшем сезоне «Нарт» занял 4-е место в своей группе.
Источник: телеграм-канал «Нарта»