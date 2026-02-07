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Клуб с юга России объявил о смерти руководителя

7 февраля, 09:27

«Нарт» из Черкесска сообщил о смерти генерального директора.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушeл из жизни генеральный директор клуба – Алибек Джагафарович Коркмазов.

Это невосполнимая утрата для всей нашей команды и большого футбольного сообщества. Алибек Джагафарович был не только руководителем, но и человеком с большим сердцем – искренним, отзывчивым, всегда готовым поддержать и помочь. Он многое сделал для клуба, вкладывал душу в его развитие и искренне переживал за команду и болельщиков.

Выражаем искренние соболезнования его семье, родным и близким. Светлая память о нeм навсегда останется в наших сердцах», – написал «Нарт».

  • Коркмазову был 71 год.
  • Клуб основан в 1982 году.
  • В минувшем сезоне «Нарт» занял 4-е место в своей группе.

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Источник: телеграм-канал «Нарта»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Нарт
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