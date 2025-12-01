Введите ваш ник на сайте
Клуб из Краснодарского края внезапно закрыли

Сегодня, 13:21
1

Клуб «Спартак-Анапа» объявил о расформировании после завоевания права на выступления во Второй лиге.

«Мы всегда шли вперeд с верой в наш город и нашу команду. Но реальность такова: Анапа пока не готова к профессиональному футболу – у нас нет подходящего стадиона. Из-за отсутствия курортного сезона, в бюджете города просто не хватает средств на развитие нашего направления.

Несмотря на наш выход во Вторую лигу, мы приняли непростое решение: распустить основную команду. Но это не конец! Мы меняем курс развития: подготовим инфраструктуру, надeжную базу для игрового и бытового процесса, а уже потом сформируем новую команду. Спартак не прекращает деятельность – мы просто временно прощаемся с полем, чтобы вернуться сильнее.

Спасибо за вашу поддержку и веру. Вместе мы вернeмся! 💪⚽️» – говорится в сообщении клуба.

  • «Спартак-Анапа» в этом году занял 3-е место в чемпионате ЮФО-СКФО в Третьей лиге.
  • В последний раз клуб играл на профессиональном уровне в 2008 году во Втором дивизионе.

Источник: телеграм-канал «Футбольный клуб СПАРТАК-АНАПА»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Комментарии (1)
Artemka444
1764585580
Да вся суть
Ответить
