Клуб из Краснодарского края внезапно закрыли

Клуб «Спартак-Анапа» объявил о расформировании после завоевания права на выступления во Второй лиге.

«Мы всегда шли вперeд с верой в наш город и нашу команду. Но реальность такова: Анапа пока не готова к профессиональному футболу – у нас нет подходящего стадиона. Из-за отсутствия курортного сезона, в бюджете города просто не хватает средств на развитие нашего направления.

Несмотря на наш выход во Вторую лигу, мы приняли непростое решение: распустить основную команду. Но это не конец! Мы меняем курс развития: подготовим инфраструктуру, надeжную базу для игрового и бытового процесса, а уже потом сформируем новую команду. Спартак не прекращает деятельность – мы просто временно прощаемся с полем, чтобы вернуться сильнее.

Спасибо за вашу поддержку и веру. Вместе мы вернeмся! 💪⚽️» – говорится в сообщении клуба.