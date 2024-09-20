В 26-м туре Второй лиги Б встретятся «Севастополь» и «Рубин Ялта», две команды, находящиеся в верхней части турнирной таблицы. «Севастополь» занимает 6-е место с 42 очками, а «Рубин Ялта» – 4-е с 43 очками. Обе команды находятся в хорошей форме и не проигрывают на протяжении нескольких матчей, что делает предстоящую встречу крайне интересной и конкурентной.
Анализ команды «Севастополь»
Команда под руководством Станислава Гудзикевича демонстрирует стабильную игру. «Севастополь» не проигрывает в 6 последних матчах и забивает в среднем 2 гола за игру в последних 5 матчах. Однако есть слабые стороны в обороне – команда пропускает в среднем 1 гол за матч, хотя это не критично в контексте их атакующей активности. Важным фактором будет домашнее поле, где «Севастополь» часто демонстрирует уверенные результаты.
Последние 5 матчей:
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«Алания Владикавказ-2» 1:3 «Севастополь»
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«Дружба» 1:2 «Севастополь»
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«Севастополь» 2:1 «Нарт Черкесск»
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«Легион-Динамо» 2:3 «Севастополь»
Ключевые показатели:
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Не проигрывает в 6 последних матчах.
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Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
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Забивает в среднем 2.00 гола за игру.
Анализ команды «Рубин Ялта»
«Рубин Ялта» под руководством Алексея Грачева находится в отличной форме. Команда не пропускает в 4 последних матчах и показывает сильную оборонительную игру, пропуская в среднем всего 0.20 гола за игру в последних 5 матчах. Атака также выглядит уверенно – 9 забитых голов за последние 5 матчей. Лучший бомбардир команды, Вадим Зубавленко, внес значительный вклад в успех команды, забив 8 голов в 16 матчах.
Последние 5 матчей:
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«Рубин Ялта» 2:0 «Победа Хасавюрт»
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«Динамо Ставрополь» 0:0 «Рубин Ялта»
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«Рубин Ялта» 4:0 «Кубань Холдинг»
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«Астрахань» 0:1 «Рубин Ялта»
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«Рубин Ялта» 2:1 «Ростов-2»
Ключевые показатели:
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Не проигрывает в 6 последних матчах.
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Пропускает в среднем 0.20 гола за игру.
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Забивает в среднем 1.80 гола за игру.
Личные встречи
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25 мая 2024 года: «Рубин Ялта» 0:2 «Севастополь»
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7 октября 2023 года: «Севастополь» 1:0 «Рубин Ялта»
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27 августа 2023 года: «Рубин Ялта» 2:1 «Севастополь»
Тактический разбор
Матч обещает быть упорным. Оба клуба находятся в хорошей форме, имеют сбалансированные составы и показывают сильные результаты в обороне и атаке. «Севастополь» может воспользоваться домашним полем, а также тем, что забивает в 6 из 8 последних матчей. Однако «Рубин Ялта» не пропускает уже 4 игры подряд, что может усложнить задачу хозяев.
Прогноз и ставки:
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Наиболее безопасная ставка: Обе команды забьют (1.85). Оба клуба демонстрируют результативную игру, а история личных встреч свидетельствует о высокой вероятности обмена голами.
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Умеренная ставка: Ничья (3.20). Оба коллектива в хорошей форме и равны по силам, что делает ничейный результат вполне возможным.
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Более рискованная ставка: Точный счет 1:1 (6.00). Ввиду крепкой обороны обеих команд, это может быть наиболее вероятный исход.
Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.85.