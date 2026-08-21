Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона

Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона

21 августа, 10:51

Команду «Чайка-М» из группы 1 дивизиона Б Второй лиги будут закрывать по итогам сезона.

«На прошлой неделе всем сотрудникам академии «Чайки» объявили, чтобы они писали заявления на увольнение по собственному желанию. Ну а детям сказали, искать себе новые команды. Инфраструктура в виде нескольких полей теперь сдается в аренду», – написал журналист Иван Карпов.

  • «Чайка-М» занимает 15-е место в группе 1 с 8 очками после 18 туров. Турнир завершится в октябре.
  • Ранее первая команда «Чайки» отказалась от выступлений в группе «Золото» дивизиона А Второй лиги.

Еще по теме:
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
3-й клуб снялся с Кубка России 5
Основатель «Чайки» стал новым руководителем «Ростова» 1
Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Чайка-М Чайка
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
4
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
2
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
5
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ отдал вингера в аренду в алжирскую команду
7 сентября
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
21 августа
Фото«Динамо» продало игрока в другой клуб РПЛ
31 июля
Фото«Волга» подписала игрока с 84 матчами в РПЛ
23 июня
Еще один клуб из Краснодарского края тихо снялся со Второй лиги
21 июня
4
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Фото«Ахмат» арендовал еще одного новичка
19 февраля
Еще один клуб из Крыма заявился во Вторую лигу
17 февраля
7
Президент «Зари» сделал заявление о включении луганского клуба во Вторую лигу
16 февраля
2
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
14 февраля
25
Донецкий «Шахтер» будет играть во Второй лиге
12 февраля
17
Клуб с юга России объявил о смерти руководителя
7 февраля
В «Севастополе» отреагировали на новость об участии в профессиональной лиге России
28 января
2
Новичок Второй лиги из ЛНР ищет игроков по объявлению
24 января
1
Фото2 экс-спартаковца отправились работать в ЛНР
24 января
4
Клуб Второй лиги подписал бывшего таксиста
17 января
3
Клуб из Краснодарского края неожиданно объявил о потере профессионального статуса
15 января
4
В Краснодарском крае неожиданно закрывают клуб
12 января
4
В Крыму появится еще один профессиональный клуб
11 января
2
«Сочи» официально объявил о закрытии команды
2025.12.27 17:04
7
Дубль клуба РПЛ могут закрыть после одного сезона
2025.12.10 08:24
ФотоКлуб из Краснодарского края внезапно закрыли
2025.12.01 13:21
1
Ростовский клуб близок к закрытию
2025.11.13 10:36
3
«Балтика» позвала на просмотр воспитанника «Зенита»
2025.11.10 13:30
1
Назван город, в котором «Шахтер» из ДНР будет проводить домашние матчи
2025.11.05 21:48
4
Министр ДНР сделал заявление об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
2025.11.05 14:48
7
Видео«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
На черноморском побережье появится еще один профессиональный клуб
2025.10.22 19:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+