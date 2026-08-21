Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона

Команду «Чайка-М» из группы 1 дивизиона Б Второй лиги будут закрывать по итогам сезона.

«На прошлой неделе всем сотрудникам академии «Чайки» объявили, чтобы они писали заявления на увольнение по собственному желанию. Ну а детям сказали, искать себе новые команды. Инфраструктура в виде нескольких полей теперь сдается в аренду», – написал журналист Иван Карпов.