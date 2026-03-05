Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году

Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году

5 марта, 09:56

ФНЛ утвердила состав участников дивизиона Б Второй лиги. В турнире выступит 59 команд.

16 из них – это резервные или молодежные команды клубов, выступающих в РПЛ или Первой лиге.

Группа 1: 1. «Севастополь», 2. «Нарт», 3. «Победа» (Хасавюрт), 4. «Ростов-2», 5. «Дружба», 6. «Астрахань», 7. «Рубин Ялта», 8. «Ангушт», 9. «Спартак-Нальчик», 10. «Динамо-2» (Махачкала), 11. «Заря», 12. «Кызылташ», 13. «Нефтяник», 14. «ПСК», 15. «Чайка-М», 16. «Шахтер».

Группа 2: 1. «Муром», 2. «Динамо-Вологда», 3. «Иркутск», 4. «Спартак-2» (Москва), 5. «Балтика-2», 6. «Тверь», 7. «Торпедо-Владимир», 8. «Череповец», 9. «Чертаново», 10. «Звезда», 11. «Луки-Энергия», 12. «Космос», 13. «Енисей-2», 14. «Динамо-СПб», 15. «Искра».

Группа 3: 1. «Авангард», 2. «Салют Белгород», 3. «Спартак» (Тамбов), 4. «Рязань», 5. «Металлург», 6. «Орел», 7. «Арсенал-2», 8. «Родина-3», 9. «Зенит» (Пенза), 10. «СКА-Хабаровск-2», 11. «Ротор-2», 12. «Строгино», 13. «Квант», 14. «Сатурн», 15. «Волна», 16. «Шумбрат».

Группа 4: 1. «Химик», 2. «КДВ», 3. «Оренбург-2», 4. «Динамо-Барнаул», 5. «Рубин-2» (Казань), 6. «Крылья Советов-2», 7. «Челябинск-2», 8. «Акрон-2», 9. «Урал-2», 10. «Носта», 11. «Легион», 12. «Ижевск».

  • 1-й тур в группах 1 и 3 намечен на 28 марта, в группе 2 – на 29 марта, в группе 4 – на 5 апреля.
  • В группах 1, 2 и 3 турнир пройдет в два круга. В группе 4 после двух кругов команды поделятся на первую и вторую шестерки, где снова сыграют в два круга.
  • Сообщалось, что по лицензии махчкалинского «Легиона» в турнире в рамках ребрендинга выступит нижегородская «Победа», а по лицензии «Космоса» из Долгопрудного – клуб из Химок.

Еще по теме:
«Семья осталась без крова»: у воспитанника «Спартака» сгорел дом 2
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Балтику» 21
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
Источник: официальный сайт ФНЛ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Сатурн Спартак-Нальчик Спартак-2 Зенит-2 Ростов-2 Балтика-2 Динамо СПб Рубин-2 Чертаново Крылья Советов КДВ
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
2
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
18
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
14
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Еще один клуб из Крыма заявился во Вторую лигу
17 февраля
8
Президент «Зари» сделал заявление о включении луганского клуба во Вторую лигу
16 февраля
2
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
14 февраля
35
Донецкий «Шахтер» будет играть во Второй лиге
12 февраля
18
Клуб с юга России объявил о смерти руководителя
7 февраля
В «Севастополе» отреагировали на новость об участии в профессиональной лиге России
28 января
2
Новичок Второй лиги из ЛНР ищет игроков по объявлению
24 января
1
Клуб из Краснодарского края неожиданно объявил о потере профессионального статуса
15 января
4
В Краснодарском крае неожиданно закрывают клуб
12 января
4
В Крыму появится еще один профессиональный клуб
11 января
2
«Сочи» официально объявил о закрытии команды
2025.12.27 17:04
7
ФотоКлуб из Краснодарского края внезапно закрыли
2025.12.01 13:21
1
Ростовский клуб близок к закрытию
2025.11.13 10:36
3
Назван город, в котором «Шахтер» из ДНР будет проводить домашние матчи
2025.11.05 21:48
4
Министр ДНР сделал заявление об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
2025.11.05 14:48
8
Видео«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
На черноморском побережье появится еще один профессиональный клуб
2025.10.22 19:25
3
Заявление ФНЛ об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
2025.10.15 18:51
6
Донецкий «Шахтер» проходит лицензирование для участия во Второй лиге
2025.10.15 14:42
11
Махачкалинский клуб объявил о потере профессионального статуса и переезде в другой город
2025.10.11 21:52
Клуб Второй лиги сменит название и город
2025.09.24 00:48
6
Клуб Второй лиги может прекратить существование
2025.09.10 14:32
1
Автобус «Ростова-2» попал в ДТП: подробности
2025.04.08 15:35
ВидеоЧерчесов сделал символический удар по мячу перед матчем Второй лиги
2025.03.25 12:55
1
Безработный Черчесов посетил матч Второй лиги
2025.03.24 22:15
ВидеоВ Кабардино-Балкарии корова едва не сорвала матч
2025.02.22 23:02
5
ВидеоТренер команды Второй лиги пожаловался, что 9 лет работает бесплатно
2024.11.17 10:36
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 