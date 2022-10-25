- 25 октября 2022
- 00:29 30 зрителей посетили матч «Тверь» – «Торпедо» во Второй лиге 2
- 2 сентября 2022
- 12:55 КДК дисквалифицировал игроков «Факела» и «Твери» на два матча за оскорбления судей
- 1 сентября 2022
- 11:33 Игрок «Твери» извинился перед судьей за слова про детей без яиц
- 31 августа 2022
- 23:37 Судья Сельдяков: «Игрок «Твери» сказал, что я без яиц? Это эмоции молодых ребят»
- 18:32 КДК рассмотрит оскорбления игрока «Твери» в адрес арбитра 1
- 17:21 Основатель «Амкала» назвал цель команды в Кубке России 2
- 16:48 Капитан «Амкала»: «Хочу сыграть в Кубке с «Зенитом» 3
- 15:22 «У тебя дети будут без яиц». Игрок «Твери» оскорбил судью после поражения от «Амкала» 8
- 14:53 «Амкал» выбил два профессиональных клуба из Кубка России 15
- 14:49 Кубок России. «Амкал» победил «Тверь» и вышел в 1/64 финала 8
- 29 августа 2022
- 17:12 РФС заменил главного арбитра матча «Тверь» – «Амкал»
- 24 августа 2022
- 11:21 Фото Стало известно время начала матчей 2DROTS и «Амкала» в Кубке России. Их покажет «Матч ТВ»
- 26 июня 2022
- 16:09 Фото «Сочи» официально объявил о трансфере трех игроков «Твери» 2
- 11 июня 2022
- 11:33 «Рубин» отдал в аренду воспитанника «Зенита» Савицкого
- 9 июня 2022
- 10:55 Два клуба РПЛ претендуют на полузащитника «Твери» Ушатова 1
- 1 июня 2022
- 19:10 Калешин может возглавить «СКА-Хабаровск». Его рассматривал «Краснодар»
- 3 мая 2022
- 17:31 В «Твери» из ФНЛ-2 проблемы с выплатой зарплат («Матч ТВ») 4
- 12 января 2022
- 12:23 Калешин возглавил «Тверь» из ФНЛ-2. Его рассматривал «Краснодар»
- 5 сентября 2021
- 13:53 По факту драки фанатов «Зенита» и «Спартака» в Твери возбуждено уголовное дело 16
- 4 сентября 2021
- 23:10 Видео Фанаты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в центре Твери 30