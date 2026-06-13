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«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9

13 июня 2026 9:35
Тверь - Звезда
14 июн. 2026, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
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1.90
Победа «Твери»
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14 июня 2026 года в рамках 12-го тура России Второй лиги Б встретятся «Тверь» и «Звезда».

«Тверь»

Тверской клуб занимает 11-е место в турнирной таблице (10 очков после 11 туров). Команда испытывает серьeзные проблемы в обороне: пропускает в семи последних матчах, в среднем 1.80 гола за последние пять игр (девять голов в пяти встречах). Атака приносит 1.00 гола в среднем (пять голов в пяти матчах). В прошлом туре «Тверь» уступила «Торпедо» Владимир на выезде (0:2). При этом история личных встреч с «Звездой» складывается для хозяев благоприятно: шесть последних очных матчей без поражений, причeм в четырeх последних «Тверь» забивала сопернику.

«Звезда»

Санкт-петербургский клуб располагается на 13-м месте (9 очков после 10 туров). Команда находится в затяжном кризисе: не может выиграть в шести последних матчах. Атака «Звезды» слаба – 0.60 гола в среднем за последние пять игр (три гола в пяти встречах). Оборона также ненадeжна – пропускает в пяти последних матчах, в среднем 1.80 гола за игру. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Искрой Смоленск» (1:1). Гости выглядят явными аутсайдерами в этом противостоянии.

Факты о командах

«Тверь»

  • 11-е место, 10 очков, лучший бомбардир: Андрей Ковальчук (3)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.80 пропущено
  • Пропускают в 7 последних матчах
  • 6 последних очных матчей без поражений над «Звездой»

«Звезда»

  • 13-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Виталий Сафронов (2)
  • За 5 матчей: 0.60 забито, 1.80 пропущено
  • 6 матчей без побед
  • Пропускают в 5 последних матчах

Прогноз на матч «Тверь» – «Звезда»

«Тверь» имеет психологическое преимущество за счeт длительной беспроигрышной серии в личных встречах. «Звезда» находится в глубоком кризисе, редко забивает и регулярно пропускает. Хозяева, хотя и сами не блещут в обороне, выглядят предпочтительнее. Вероятно, «Тверь» прервeт свою серию неудач и одержит победу. При этом обе команды пропускают, поэтому тотал голов может превысить 2.5.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Твери» – коэффициент 1.9
  • Тотал голов больше 2.5

1.90
Победа «Твери»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Звезда Тверь
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