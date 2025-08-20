21 августа на стадионе «Текстильщик» в Иванове пройдeт матч второго раунда пути регионов Кубка России FONBET, где хозяева примут клуб «Тверь». Обе команды представляют Вторую лигу, однако выступают в разных подгруппах, а потому встречаются не так часто. На фоне плотного графика лиги и среднего уровня обороны с обеих сторон матч может получиться результативным.

«Текстильщик»

Хозяева подходят к матчу с серией из трeх игр без поражений, включая два результативных ничьих подряд – с «Динамо-2» и «Машуком-КМВ» (по 2:2). Команда стабильно набирает очки на своeм поле, где не проигрывает в 11 из 13 последних матчей. В атаке «Текстильщик» действует уверенно, особенно дома – в последних трeх матчах коллектив стабильно забивает, а в среднем за 5 игр на счету команды 1.40 гола.

Однако оборона остаeтся уязвимой: команда пропускает почти в каждом матче – в 6 из последних 8 встреч и в среднем по 1.20 мяча за игру. Всe это указывает на то, что «Текстильщик» играет в достаточно открытый футбол, делая ставку на атаку, даже ценой риска у своих ворот.

«Тверь»

Гости в последних матчах выглядят нестабильно: за 5 последних игр – лишь одна победа, при этом в активе есть поражение от «Коломны» (1:3) и зрелищная ничья с «Леоном Сатурном» (3:3). Это подчeркивает уязвимость обороны: в среднем команда пропускает 1.40 мяча, а в 6 из последних 8 игр не смогла сохранить ворота в неприкосновенности. Однако и атакующий потенциал заметен – 6 голов в 5 матчах и результативность минимум в 3 последних встречах подряд.

В целом «Тверь» играет с оглядкой на атаку, но часто теряет концентрацию в обороне. Это может сыграть ключевую роль в кубковом матче, где любая ошибка способна стать решающей.

Факты о командах

«Текстильщик»

Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома

В среднем: 1.40 гола забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 3 матчах подряд

«Тверь»

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.20 гола забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 матчах подряд

Победа в 1 из 5 последних матчей

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Тверь»

Обе команды демонстрируют неплохие атакующие показатели, при этом допускают регулярные ошибки в обороне. Хозяева имеют преимущество по стабильности и качеству домашних игр, однако «Тверь» способна доставить проблемы. На фоне статистики последних матчей ожидается открытая игра с голами с обеих сторон. Больше шансов на победу у «Текстильщика», особенно при поддержке родных трибун, но ставка на обмен голами выглядит логичнее в условиях нестабильной обороны обеих команд.

Рекомендованные ставки: