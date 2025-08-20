Введите ваш ник на сайте
«Текстильщик» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.82

20 августа 2025 8:19
Текстильщик - Тверь
21 авг. 2025, четверг 19:15 | Россия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.82
Обе команды забьют
Сделать ставку

21 августа на стадионе «Текстильщик» в Иванове пройдeт матч второго раунда пути регионов Кубка России FONBET, где хозяева примут клуб «Тверь». Обе команды представляют Вторую лигу, однако выступают в разных подгруппах, а потому встречаются не так часто. На фоне плотного графика лиги и среднего уровня обороны с обеих сторон матч может получиться результативным.

«Текстильщик»

Хозяева подходят к матчу с серией из трeх игр без поражений, включая два результативных ничьих подряд – с «Динамо-2» и «Машуком-КМВ» (по 2:2). Команда стабильно набирает очки на своeм поле, где не проигрывает в 11 из 13 последних матчей. В атаке «Текстильщик» действует уверенно, особенно дома – в последних трeх матчах коллектив стабильно забивает, а в среднем за 5 игр на счету команды 1.40 гола.

Однако оборона остаeтся уязвимой: команда пропускает почти в каждом матче – в 6 из последних 8 встреч и в среднем по 1.20 мяча за игру. Всe это указывает на то, что «Текстильщик» играет в достаточно открытый футбол, делая ставку на атаку, даже ценой риска у своих ворот.

«Тверь»

Гости в последних матчах выглядят нестабильно: за 5 последних игр – лишь одна победа, при этом в активе есть поражение от «Коломны» (1:3) и зрелищная ничья с «Леоном Сатурном» (3:3). Это подчeркивает уязвимость обороны: в среднем команда пропускает 1.40 мяча, а в 6 из последних 8 игр не смогла сохранить ворота в неприкосновенности. Однако и атакующий потенциал заметен – 6 голов в 5 матчах и результативность минимум в 3 последних встречах подряд.

В целом «Тверь» играет с оглядкой на атаку, но часто теряет концентрацию в обороне. Это может сыграть ключевую роль в кубковом матче, где любая ошибка способна стать решающей.

Факты о командах

«Текстильщик»

  • Не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома
  • В среднем: 1.40 гола забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 3 матчах подряд

«Тверь»

  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.20 гола забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Победа в 1 из 5 последних матчей

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
0
2.5
В среднем за матч
0
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Россия. Вторая лига. Группа 2, 16 тур
Текстильщик
2 : 0
15.10.2022
Тверь
Россия. Вторая лига. Группа 2, 6 тур
Тверь
0 : 3
14.08.2022
Текстильщик

Прогноз на матч «Текстильщик» – «Тверь»

Обе команды демонстрируют неплохие атакующие показатели, при этом допускают регулярные ошибки в обороне. Хозяева имеют преимущество по стабильности и качеству домашних игр, однако «Тверь» способна доставить проблемы. На фоне статистики последних матчей ожидается открытая игра с голами с обеих сторон. Больше шансов на победу у «Текстильщика», особенно при поддержке родных трибун, но ставка на обмен голами выглядит логичнее в условиях нестабильной обороны обеих команд.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.82
  • Победа «Текстильщика» – коэффициент 2.10

1.82
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. Кубок Тверь Текстильщик
