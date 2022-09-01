Игрок «Твери» извинился перед судьей за слова про детей без яиц

Полузащитник «Твери» Камиль Закиров дал комментарий по поводу инцидента после матча с «Амкалом» в Кубке России.

Футболист оскорбил арбитра Владимира Сельдякова, сказав: «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц. Я вас всех ***».

«Я позвонил судье буквально через пару часов, принeс свои извинения – он их принял. Хочу ещe раз извиниться – очень некрасивый поступок с моей стороны. Нет никаких оправданий. Это было сказано на эмоциях.

Что касается вынесения данного эпизода на КДК, то тут без комментариев. Я понимаю, что сделал неправильно и поступил некрасиво. Это было на эмоциях, так как было стыдно проигрывать.

Скорее всего, это всe было от бессилия, потому что мы проиграли. Считаю, что «Амкал» заслуженно выиграл», – заявил Закиров.