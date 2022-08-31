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    КДК рассмотрит оскорбления игрока «Твери» в адрес арбитра

    КДК РФС рассмотрит высказывания полузащитника «Твери» Камиля Закирова в адрес судьи Владимира Сельдякова после поражения от «Амкала» во 2-м раунде Кубка России.

    Закиров после игры сказал судье: «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц. Я вас всех ***».

    «Российский футбольный союз считает неприемлемым оскорбления арбитров в любой форме. Подобное поведение футболиста наносит репутационный ущерб в первую очередь самому игроку и клубу, который он представляет.

    Высказывания Камиля Закирова будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК», – сообщили в РФС.

    • «Амкал» выбил 2 профессиональных клуба из турнира.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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