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КДК рассмотрит оскорбления игрока «Твери» в адрес арбитра

31 августа 2022, 18:32

КДК РФС рассмотрит высказывания полузащитника «Твери» Камиля Закирова в адрес судьи Владимира Сельдякова после поражения от «Амкала» во 2-м раунде Кубка России.

Закиров после игры сказал судье: «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц. Я вас всех ***».

«Российский футбольный союз считает неприемлемым оскорбления арбитров в любой форме. Подобное поведение футболиста наносит репутационный ущерб в первую очередь самому игроку и клубу, который он представляет.

Высказывания Камиля Закирова будут рассмотрены на ближайшем заседании КДК», – сообщили в РФС.

  • «Амкал» выбил 2 профессиональных клуба из турнира.
  • Этот сезон дебютный для медийной команды в Кубке России.

За кем следить в «Амкале» и 2Drots: победитель юношеского Евро, бомбардир из ЛФЛ, игрок, которого убрали из «Стрoгино» из-за тиктока

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Тверь Амкал
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