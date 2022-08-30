За кем следить в «Амкале» и 2Drots: победитель юношеского Евро, бомбардир из ЛФЛ, игрок, которого убрали из «Строгино» из-за тиктока

30 и 31 августа пройдет 1/128 финала Кубка России. И, возможно, хедлайнеры этого этапа турнира – команды из медиафутбола «Амкал» и 2Drots, которые победили в первых матчах и прошли в этот раунд.

Каков путь команд из медиафутбола в Кубке России

16 августа «Амкал» играл против «Зоркого» в 1/256 Кубка. Счет – 1:1 в основное время, а дальше «Амкал» разобрался с соперником по пенальти – 8:7. Теперь «Амкал» играет с «Тверью». Игра состоится 31 августа и начнется в 13:00 по московскому.

У 2Drots примерно такая же ситуация, но чуть интереснее. Первый матча – жесткая победа над «Чертаново» 3:0. 30 августа в 16:00 по московскому времени сыграет с «Текстильщиком».

За кем нужно следить в «Амкале»

Дисклеймер на эту и следующую главу материала. Сейчас мы выделим по три ключевые фигуры в каждой из команд. И в этом нам поможет наш СММ-менеджер Илья Ковалев. Илья – гуру медиафутбола и знает о нем все.

Итак, тройка главных людей «Амкала»:

• Алексей Гасилин. В матче с «Зорким» он забил гол в основное время, но не реализовал пенальти. Возможно, это сильнейший игрок в клубе. Здесь история связана с ярким футбольным прошлым. Гасилин – воспитанник «Зенита» и чемпион Европы в составе юношеской сборной России, поигравший несколько сезонов на профессиональном уровне. Он заезжал в «Шальке» (где играл в дубле с Лероем Сане), появлялся в «Амкаре» и «Томи», пробовался в Португалии и на Кипре. Последним профессиональным клубом Гасилина стал «Ленинградец», а в 2022-м он из-за травм приостановил карьеру.

Сейчас ведет блог на ютубе, где участвует в челленджах и стримит.

• Виктор Блатов. В матче с «Зорким» провел на поле 75 минут, после чего был заменен, голевыми действиями не отметился. У Блатова есть опыт на профессиональном уровне. В 2020-м его даже почти подписали «Химки-2». Но клуб попросил его выплатить компенсацию футбольной школе самостоятельно, и тот отказался. А дальше у него была практика в мини-футболе. Сначала выступал за «Спартак», потом перешел в МФК КПРФ. Про это говорил:

«Как дела после МФК «Спартак»? Всн хорошо, после него я сыграл ещe одну игру за МФК КПРФ, тренировался с ними два-три месяца. Из-за того, что у «Амкала» были постоянные выезды, мы готовились, я не успевал вообще. Потом честно сказал главному тренеру МФК КПРФ Михаилу Александровичу Маркину: «Михаил Александрович, я бы с большим удовольствием каждый день тренировался, но я чисто физически не успеваю».

Месяц назад выпустил ролик, в котором сказал, что возвращается в мини-футбол.

• Михаил «Прокоп» Прокофьев. Отдал голевую на Гасилина в матче с «Зорким». У него тоже есть футбольное прошлое: играл в ЮФЛ и МФЛ, выступал в академии «Зенита» и за «Строгино». В «Строгино» из молодежки даже попал во вторую команду, но оттуда он ушел, потому что руководство ставило условие: либо футбол, либо ролики в тикток. Прокоп доказывает, что это можно совмещать. Александр Будаков (экс-вратарь «Торпедо» и «Кубани») сказал, что Прокофьев уже сейчас мог бы выступать даже в РПЛ.

В «Амкал» Прокоп попал из 2Drots – и этот переход был скандальным, потому что он некоторое время хейтил «Амкал». Сейчас – поведет «Амкал» в качестве капитана в 1/256 Кубка.

Важнейшее влияние на игру «Амкала» имеет центральный полузищнитник и блогер Василий Маврин, но он пропустит игру с «Тверью» из-за дисквалификации. Он получил вторую желтую после замены в матче с «Зорким» из-за конфликта с болельщиками.

За кем следить в 2Drots

Здесь тоже выделим тройку:

• Эдамс Скляр. Гол в матче с «Чертаново», капитан 2Drots. Играет в клубе с первого МКС (2020 год). После победы в раунде 1/256 Кубка России жаловался на низкий уровень профессиональных команд:

«Почему так легко получилось выиграть? Думаю, что над нами ничто не давлело, а «Чертаново» – одна из лучших академий России. Соответственно на пацанах был большой груз ответственности, им надо было выиграть кровь из носу. Мне показалось, что они были просто слабее, мы их переигрывали. В первом дотерпели, во втором была просто деклассификация профессиональной команды. Обидно немножко, что у нас такой футбол, но надо и нам должное отдать».

• Денис Гудаев. Один из самых опытных игроков в команде. Гудаев играл за вторую команду «Сибири» и ее основу, «Биолог-Новокубанск», «Титан», «Чайку», «Зеленоград» (КФК), заезжал в Казахстан. В карьере Гудаева есть матчи во Второй лиге, две встречи в Первой и несколько игр в Кубке России.

Transfermarkt говорит, что в июле-2021 он приостановил карьеру, а через девять месяцев присоединился к 2Drots. Сейчас у него есть собственный телеграм-канал, который за 1,5 месяца раскрутил до 14 тысяч подписчиков, прославился пародиями.

• Сергей Кутузов. Гол в ворота «Чертаново». Про него в нашем последнем тексте про медиафутбольные клубы мы писали следующее: Кутузов феерил в ЛФЛ, наставил там бомбардирских рекордов, но на професиональном уровне сыграл только с 2Drots в Кубке России.

И, кстати, он сразу же стал героем драмы, когда медиа узнали, что начальник (Кутузов работает водителем) отказывался отпускать его на матч с «Чертаново»:

«В компании знают, что я играю в футбол. Мы и сами корпоративно выступаем в турнирах. Открыл чат [после победы в 1/256 финала], там уже 100 сообщений с поздравлениями от них. Правда, не всегда легко отпроситься с работы. Утром перед матчем начальник сказал: «Какой футбол? Давай на работу». Объяснял ему: «Денис Андреевич, не могу. Это Кубок России, на «Матч ТВ» посмотрите». Где-то ищу подмену. Сложно. Но хочешь жить – умей вертеться».

Текст: Илья Егоров, Илья Ковалев

Фото: телеграм-канал Алексея Гасилина, паблик Германа El Classico вк, телеграм-канал 2Drots