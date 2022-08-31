Основатель «Амкала» назвал цель команды в Кубке России

Основатель «Амкала» Герман Попков прокомментировал победу над «Тверью» (1:0) во 2-м раунде Кубка России.

— Обыграли, прошли дальше, ждем 1/64 финала. Не показалось ли, что этот матч был полегче, чем первый? Тут соперники были чуть помоложе, более эмоциональные на поле, плюс мы понимали после первой игры, что нам все по силам.

Цель в Кубке? Продолжить угарать над всеми, кто суетится вокруг нас. Наверно, в первую очередь это связано со СМИ, с телевидением, а мы действительно участвуем по приколу, и нам нравится.

Предпочтения по сопернику? Хотелось бы на выезд. Выезд в Питер был наш самый первый выезд три года назад. Было бы круто сгонять в Питер.

— Разве по регламенту матч не будет точно домашним?

— Сейчас играют пары в Питере, все будет зависеть от того, кто выиграет. Если выиграют гости, то будет жеребьевка и, может, еще сыграем на выезде.

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