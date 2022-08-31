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    Судья Сельдяков: «Игрок «Твери» сказал, что я без яиц? Это эмоции молодых ребят»

    Владимир Сельдяков, арбитр матча 1/128 финала Кубка России между «Тверью» и «Амкалом» (0:1), прокомментировал оскорбление в свой адрес.

    — Прекрасно понимали, что это игра повыш­енной сложности из-за внимания, которое к ней было приковано. Руководители готов­или нас к этому, нам важно было отработа­ть без ошибок. Все, что было — это эмоции молодых ребят. Не было оскорбления в том понимании, ко­торое мы знаем. Знаю и руководство, и гл­авного тренера «Твер­и». Это порядочные люди. Знаю, что они воспитывают ребят. Ни­чего криминального в произошедшем не виж­у.

    — То есть вы бы пред­почли пропустить сло­ва, сказанные в ваш адрес, мимо ушей?

    — Бывают оскорбления, которые мы, как пр­офессионалы, не долж­ны пропускать. Но зд­есь все было скорее неакцентированно. Ар­битры не все должны слышать. Если все сл­ышать, можно с ума сойти. Могут проскакивать определенные сл­ова… Но конкретно в том случае нецензурн­ой брани в адрес суд­ей не было.

    • «Амкал» выбил 2 профессиональных клуба в турнире.
    • Этот сезон дебютный для медийной команды в Кубке России.
    • Сельдяков работал в РПЛ, судил матч ЦСКА – «Спартак».

    За кем следить в «Амкале» и 2Drots: победитель юношеского Евро, бомбардир из ЛФЛ, игрок, которого убрали из «Стрoгино» из-за тиктока

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    31.08.2022 23:37
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