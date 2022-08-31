Судья Сельдяков: «Игрок «Твери» сказал, что я без яиц? Это эмоции молодых ребят»

Владимир Сельдяков, арбитр матча 1/128 финала Кубка России между «Тверью» и «Амкалом» (0:1), прокомментировал оскорбление в свой адрес.
— Прекрасно понимали, что это игра повышенной сложности из-за внимания, которое к ней было приковано. Руководители готовили нас к этому, нам важно было отработать без ошибок. Все, что было — это эмоции молодых ребят. Не было оскорбления в том понимании, которое мы знаем. Знаю и руководство, и главного тренера «Твери». Это порядочные люди. Знаю, что они воспитывают ребят. Ничего криминального в произошедшем не вижу.
— То есть вы бы предпочли пропустить слова, сказанные в ваш адрес, мимо ушей?
— Бывают оскорбления, которые мы, как профессионалы, не должны пропускать. Но здесь все было скорее неакцентированно. Арбитры не все должны слышать. Если все слышать, можно с ума сойти. Могут проскакивать определенные слова… Но конкретно в том случае нецензурной брани в адрес судей не было.
- «Амкал» выбил 2 профессиональных клуба в турнире.
- Этот сезон дебютный для медийной команды в Кубке России.
- Сельдяков работал в РПЛ, судил матч ЦСКА – «Спартак».
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