Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)

«Ахмат» обыграл «Факел» со счeтом 2:1 в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Главным арбитром выступил Сергей Цыганок.

Счeт открыл нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе уже на первой минуте. На 31-й минуте полузащитник грозненцев Эгаш Касинтура удвоил преимущество хозяев. Форвард «Факела» Ильнур Альшин отыграл один мяч на 90+5-й минуте.

После двух туров «Ахмат» набрал четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы B. «Факел» замыкает квартет без набранных очков.