Кубок России. Гол Мелкадзе помог «Ахмату» справиться с «Факелом» (2:1)

«Ахмат» обыграл «Факел» со счeтом 2:1 в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Встреча прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Главным арбитром выступил Сергей Цыганок.
Счeт открыл нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе уже на первой минуте. На 31-й минуте полузащитник грозненцев Эгаш Касинтура удвоил преимущество хозяев. Форвард «Факела» Ильнур Альшин отыграл один мяч на 90+5-й минуте.
После двух туров «Ахмат» набрал четыре очка и возглавляет турнирную таблицу группы B. «Факел» замыкает квартет без набранных очков.
Россия. Кубок. Группа B. 2 тур
Ахмат - Факел - 2:1 (2:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Г. Мелкадзе, 1; 2:0 - Э. Касинтура, 31; 2:1 - И. Альшин, 90+5.
Источник: «Бомбардир»