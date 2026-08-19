Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура Пути команд РПЛ Кубка России, в котором сыграют «Рубин» и «Спартак». Игра состоится 19 августа, начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Нигматуллин, Рожков, Урозов, Вуячич, Тесленко, Арройо, Иву, Начо, Самошников, Ходжа, Сиве.

Главный тренер: Франк Артига

«Спартак»: Помазун, Ву, Денисов, Пруцев, Саусь, Джику, Умяров, Сорокин, Парада, Зобнин, Дмитриев.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

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