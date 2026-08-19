Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос высказался о матче 2-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России с «Рубином» (1:1, по пенальти 3:5).

«Считаю, что нам в какой‑то мере не повезло. В первом тайме у нас были хорошие моменты, но при первом же стандартном положении мы пропустили мяч. Затем мы тоже много создавали, но сыграли вничью в основное время. Мы недовольны, потому что ехали за победой. У нас была определенная ротация, были произведены изменения. Мы создали достаточно моментов, чтобы забить больше и одержать победу», – сказал Карседо.