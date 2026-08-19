Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался по итогам кубкового матча против «Рубина» (1:1, 3:5 по пенальти).

Гол у «Рубина» на 11-й минуте забил Жак Сиве. У «Спартака» на 62-й отличился Манфред Угальде.

Единственный пенальти в послематчевой серии не забил игрок москвичей Наиль Умяров, удар которого парировал вратарь казанцев Артур Нигматуллин.

После двух туров в группе A у «Спартака» на счету 4 очка, у «Оренбурга» и «Родины» – по 3, а у «Рубина» – 2.

– В кубковом матче ты снова вышел в стартовом составе. Ты готов играть все матчи подряд без ротации?

– Физически хорошо себя чувствую. Тренер решил так, никаких проблем.

Не скажу, что первый тайм матча с «Рубином» был провальным. Контролировали игру и мяч, но обостряющих решений не хватало. Казалось, что Ваня Сорокин был отрезан – ему нужна была поддержка и помощь в подыгрыше. Зачастую получалось, что он принимал мяч, но адресатов не было. В Казани всегда прекрасная атмосфера. Огромное спасибо болельщикам, которые делают этот стадион домашним для «Спартака».

– Ты не забил пенальти «Зениту» и «Рубину». Это твоя проблема?

– Конечно. Буду стараться исправлять на тренировках. Отчасти я заранее выбираю, куда буду бить, отчасти – во время пенальти. Когда идeшь бить, в любом случае думаешь об этом.