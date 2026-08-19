Артига прокомментировал победу над «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига оценил кубковую победу над «Спартаком» (1:1, 5:3 по пенальти).

– Сегодня вышла основа. Это последствия поражения от «Родины» в первом матче?

– Многие считают, что Кубок – это турнир для ротации. Когда начинаешь так думать, то случаются плохие результаты. Это и было у нас в матче с «Родиной». На команде это сказалось, появилась неуверенность. Нельзя так относиться к Кубку. Мы не хотели повторения, хотели, чтобы команда извлекала уроки и росла. Хотели, чтобы команда показала себя и свои способности против такого соперника, как «Спартак». Думаю, что команда показала себя во всей красе.

Да, случился неудачный эпизод, «Спартак» забил. Но мы не опустили руки и продолжили атаковать за счeт контратак. Учитывая качества «Спартака» на ограниченном пространстве, мы знали, что нельзя опускаться в оборону. Когда во втором тайме вышли Маркиньос, Даку, они доставили нам сложности.