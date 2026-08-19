Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался после кубкового матча против «Акрона» (0:1).

Единственный гол забил Кевин Аревало.

На 57-й минуте его удалили, и ЦСКА остался в большинстве.

В следующем кубковом туре ЦСКА сыграет 1 сентября с «Ростовом».

Игрока не устраивает позиция, где он сейчас выступает.

«В завершающей стадии были проблемы. Не получается забить гол. Отсутствует взаимодействие на флангах. Очень плохо вошли в игру, дали много создать подходов «Акрону». В оборонительной стадии играли не очень хорошо. У «Акрона» были неплохие подходы, нам надо было забивать свои моменты.

Я соскучился по своей старой позиции левого защитника. Втянулся, думаю, что дальше будет лучше. Не думаю, что сказывается усталость из‑за плотного графика, у нас большая ротация», – сказал Круговой.