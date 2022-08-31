«У тебя дети будут без яиц». Игрок «Твери» оскорбил судью после поражения от «Амкала»

Футболист «Твери» оскорбил судью после поражения от «Амкала» во 2-м раунде Кубка России.

«У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц. Я вас всех ***», – сказал игрок «Твери» арбитру.

После этого игрок выбил телефон из рук журналиста.

«Амкал» выбил 2 профессиональных клуба в турнире.

Этот сезон дебютный для медийной команды в Кубке России.

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