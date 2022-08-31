«У тебя дети будут без яиц». Игрок «Твери» оскорбил судью после поражения от «Амкала»

Малоуважаемые журналюги , вы ещё во дворе попробуйте взять интервью и узнаете о себе много чего.
Вам это нравится , вы хайпуете от "грязи". "Впустили" быдло в "свет " и получите Шариковых.
Футболист «Твери» оскорбил судью после поражения от «Амкала» во 2-м раунде Кубка России.
«У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц. Я вас всех ***», – сказал игрок «Твери» арбитру.
После этого игрок выбил телефон из рук журналиста.
- «Амкал» выбил 2 профессиональных клуба в турнире.
- Этот сезон дебютный для медийной команды в Кубке России.
За кем следить в «Амкале» и 2Drots: победитель юношеского Евро, бомбардир из ЛФЛ, игрок, которого убрали из «Стрoгино» из-за тиктока