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    «У тебя дети будут без яиц». Игрок «Твери» оскорбил судью после поражения от «Амкала»

    Футболист «Твери» оскорбил судью после поражения от «Амкала» во 2-м раунде Кубка России.

    «У тебя дети будут без яиц, потому что ты без яиц. Я вас всех ***», – сказал игрок «Твери» арбитру.

    После этого игрок выбил телефон из рук журналиста.

    • «Амкал» выбил 2 профессиональных клуба в турнире.
    • Этот сезон дебютный для медийной команды в Кубке России.

    За кем следить в «Амкале» и 2Drots: победитель юношеского Евро, бомбардир из ЛФЛ, игрок, которого убрали из «Стрoгино» из-за тиктока

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    Источник: телеграм-канал «Некласико»

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    Сегодня, 15:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11541

      Алексей З 1 час назад

      Малоуважаемые журналюги , вы ещё во дворе попробуйте взять интервью и узнаете о себе много чего.
      Вам это нравится , вы хайпуете от "грязи". "Впустили" быдло в "свет " и получите Шариковых.

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      Рейтинг: +4547

      Enter2006 > Алексей З 1 час назад

      Во дворы лучше не лезть, там и те и другие прое*ут! ))

      0
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      Рейтинг: +15159

      Fusballer > Алексей З 49 минут назад

      и Широковых...

      0
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      Рейтинг: +166

      Фитоняшич 1 час назад

      Просто пожелал дочек

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      Fandorine 1 час назад

      Молодцы артисты... Будущие обладатели кубка РФ!

      0
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      Рейтинг: +53

      Iskander_17 1 час назад

      Грубиянов много у нас в футболе что то становится

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      Рейтинг: +15159

      Fusballer 1 час назад

      Дело Широкова живёт... Так нельзя.

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