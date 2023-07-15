«Сложно финансово и организационно»: ялтинский «Рубин» – об участии в Fonbet Кубке России

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников объяснил отказ клуба от участия в Fonbet Кубке России.

«Футбольный клуб «Рубин» из Ялты отказался от участия в Кубке России. В клубе решили сконцентрироваться на игре во Второй лиге.

6 июня клуб прошел аттестацию для участия в Футбольной национальной лиге, выступать сразу в двух турнирах считаем сложным финансово и организационно», – сказал Шапошников.