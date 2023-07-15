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    • «Сложно финансово и организационно»: ялтинский «Рубин» – об участии в Fonbet Кубке России

    «Сложно финансово и организационно»: ялтинский «Рубин» – об участии в Fonbet Кубке России

    Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников объяснил отказ клуба от участия в Fonbet Кубке России.

    «Футбольный клуб «Рубин» из Ялты отказался от участия в Кубке России. В клубе решили сконцентрироваться на игре во Второй лиге.

    6 июня клуб прошел аттестацию для участия в Футбольной национальной лиге, выступать сразу в двух турнирах считаем сложным финансово и организационно», – сказал Шапошников.

    • УЕФА запретил крымским командам участвовать в турнирах под эгидой РФС.
    • Fonbet Кубок России проводится под эгидой РФС.
    • Ранее в РФС подтвердили, что у Второй лиги поменялся статус на любительский – теперь этот турнир проводится под эгидой ФНЛ.

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    Источник: ТАСС

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