«Сложно финансово и организационно»: ялтинский «Рубин» – об участии в Fonbet Кубке России

Президент ялтинского «Рубина» Кирилл Шапошников объяснил отказ клуба от участия в Fonbet Кубке России.
«Футбольный клуб «Рубин» из Ялты отказался от участия в Кубке России. В клубе решили сконцентрироваться на игре во Второй лиге.
6 июня клуб прошел аттестацию для участия в Футбольной национальной лиге, выступать сразу в двух турнирах считаем сложным финансово и организационно», – сказал Шапошников.
- УЕФА запретил крымским командам участвовать в турнирах под эгидой РФС.
- Fonbet Кубок России проводится под эгидой РФС.
- Ранее в РФС подтвердили, что у Второй лиги поменялся статус на любительский – теперь этот турнир проводится под эгидой ФНЛ.
Источник: ТАСС