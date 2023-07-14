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    • Дюков объяснил, почему крымские клубы не будут играть в Кубке России-2023/24

    Дюков объяснил, почему крымские клубы не будут играть в Кубке России-2023/24

    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с неучастием команд из Крыма в Fonbet Кубке России.

    По его словам, это не связано с давлением со стороны ФИФА и УЕФА.

    «Почему крымские клубы не принимают участия в Кубке России? Как я знаю, они приняли решение участвовать во Второй лиге в этом году. Они, наверное, захотели начать с какого-то одного турнира, а не сразу с двух.

    Чем они руководствовались, нужно спрашивать уже лично у них. Никак с правилом ФИФА и УЕФА это не связано. Как это можно связывать?» – сказал Дюков.

    • УЕФА запретил крымским командам участвовать в турнирах под эгидой РФС.
    • Ранее в РФС подтвердили, что у Второй лиги поменялся статус на любительский – теперь этот турнир проводится под эгидой ФНЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +682

      eugen-han 1 минуту назад

      Что-то лукавое в этом есть.

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      Рейтинг: +2839

      волчарик 1 минуту назад

      Дюков-иноагент.Когда наши парни,сами знаете где,этот упырь обращает внимание на УЕФА.

      0
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      Рейтинг: +12797

      Вомбат 45 минут назад

      Не понял. Все соревнования в рамках ФНЛ по определению должен курировать РФС, так как он объединяет весь профессиональный футбол России. С какого момента вдруг "у Второй лиги поменялся статус на любительский"? Эта лига раньше вообще даже называлась Профессиональной футбольной лигой. Там зарплату игрокам платят? Платят. Так какая она любительская? РФС, ау!

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      Рейтинг: +14718

      Skull_Boy 49 минут назад

      Элитный мудак

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      Рейтинг: +710

      Октавиус 1 час назад

      какой же клоун!

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