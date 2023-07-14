Дюков объяснил, почему крымские клубы не будут играть в Кубке России-2023/24

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с неучастием команд из Крыма в Fonbet Кубке России.

По его словам, это не связано с давлением со стороны ФИФА и УЕФА.

«Почему крымские клубы не принимают участия в Кубке России? Как я знаю, они приняли решение участвовать во Второй лиге в этом году. Они, наверное, захотели начать с какого-то одного турнира, а не сразу с двух.

Чем они руководствовались, нужно спрашивать уже лично у них. Никак с правилом ФИФА и УЕФА это не связано. Как это можно связывать?» – сказал Дюков.