Генсек РФС Митрофанов: «Крымские клубы не будут играть под эгидой РФС»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, как крымские клубы будут допущены к участию во внутрироссийских соревнованиях.

«У нас есть огромное количество лиг, которое с вашей подачи называется Медиалигой и МКС. Есть соревнования в футболе 8х8 – их свыше 150 лиг. Они не под эгидой РФС.

Соревнование является любительским и проводится под эгидой ФНЛ. Какого вы ещe ответа ждeте? Это написано в документах, которые принимала ФНЛ о допуске», – сказал Митрофанов.