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    • Генсек РФС Митрофанов: «Крымские клубы не будут играть под эгидой РФС»

    Генсек РФС Митрофанов: «Крымские клубы не будут играть под эгидой РФС»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, как крымские клубы будут допущены к участию во внутрироссийских соревнованиях.

    «У нас есть огромное количество лиг, которое с вашей подачи называется Медиалигой и МКС. Есть соревнования в футболе 8х8 – их свыше 150 лиг. Они не под эгидой РФС.

    Соревнование является любительским и проводится под эгидой ФНЛ. Какого вы ещe ответа ждeте? Это написано в документах, которые принимала ФНЛ о допуске», – сказал Митрофанов.

    • Аттестацию уже прошли «Севастополь» и ялтинский «Рубин».
    • Еще 2 клуба остаются в числе претендентов – это «Океан» (Керчь) и «Таврия» (Симферополь).
    • УЕФА запретил крымским командам участвовать в турнирах под эгидой РФС.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:02
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1344

      ruded 15 минут назад

      похоже больше на то, что данный генсек, не будет продлен на следующий срок

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      Рейтинг: +295

      Napaleon Banapart 16 минут назад

      КРЫМ НАааааШ....

      0
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      Рейтинг: +1105

      Бывший спартаковец 54 минуты назад

      Даже в закладочку себе отложу

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      Рейтинг: +1105

      Бывший спартаковец 56 минут назад

      Что за бред?

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      Рейтинг: +2288

      Dr.Metal 1 час назад

      Ну и зря. Сейчас самый подходящий момент всех послать и самим решать кто и где будет играть

      1
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      Рейтинг: +1635

      koli4ka > Dr.Metal 44 минуты назад

      посылать можно только лёжа с пИвом на диване,а на деле то язык глубоко в "опе и все кто и где,ниже травы...

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      Рейтинг: +1599

      elessar arnor > Dr.Metal 10 минут назад

      таков уровень величия рф

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      Рейтинг: +1408

      Хейтер Аларм 1 час назад

      уахахаха...так может сразу крым отдадим без тысяч погибших наших ребят, а, либерахи? идет какой то геноцид патриотически настроенного мужского населения

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      Рейтинг: +1599

      elessar arnor > Хейтер Аларм 10 минут назад

      алкашей нищебродов

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      Рейтинг: +259

      Bez Imeni > elessar arnor 3 минуты назад

      шёл бы ты пердеть на своих хохляцких сайтах

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