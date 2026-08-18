Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)

«Акрон» в гостях обыграл ЦСКА со счeтом 1:0 в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Единственный мяч забил форвард тольяттинцев Кевин Аревало на девятой минуте.
На 35-й минуте главный арбитр Михаил Плиско после просмотра ВАР отменил красную карточку полузащитнику гостей Хетагу Хосонову: тот получил вторую жeлтую за контакт с игроком ЦСКА в центре поля, но судью пригласили к монитору.
На 57-й минуте Аревало получил прямую красную карточку за отмашку – он попал рукой в лицо полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку. На 85-й минуте Кисляк сравнял счeт, однако после просмотра ВАР гол отменили из-за офсайда.
В 1-м туре группы D ЦСКА победил «Локомотив» (1:1, 5:4 по пенальти), а «Акрон» уступил «Ростову» (0:4).
Россия. Кубок. Группа D. 2 тур
ЦСКА - Акрон - 0:1 (0:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Гол: 0:1 - К. Аревало, 9.
Удаления: нет - К. Аревало, 58; К. Аревало, 58.
Источник: «Бомбардир»