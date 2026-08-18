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Кубок России. ЦСКА дома в большинстве уступил «Акрону» (0:1)

18 августа, 20:29
33

«Акрон» в гостях обыграл ЦСКА со счeтом 1:0 в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Единственный мяч забил форвард тольяттинцев Кевин Аревало на девятой минуте.

На 35-й минуте главный арбитр Михаил Плиско после просмотра ВАР отменил красную карточку полузащитнику гостей Хетагу Хосонову: тот получил вторую жeлтую за контакт с игроком ЦСКА в центре поля, но судью пригласили к монитору.

На 57-й минуте Аревало получил прямую красную карточку за отмашку – он попал рукой в лицо полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку. На 85-й минуте Кисляк сравнял счeт, однако после просмотра ВАР гол отменили из-за офсайда.

В 1-м туре группы D ЦСКА победил «Локомотив» (1:1, 5:4 по пенальти), а «Акрон» уступил «Ростову» (0:4).

Россия. Кубок. Группа D. 2 тур
ЦСКА - Акрон - 0:1 (0:1) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 - К. Аревало, 9.
Удаления: нет - К. Аревало, 58; К. Аревало, 58.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Акрон ЦСКА
Комментарии (33)
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DeStar
1787074812
всем кто играл сегодня за цска нужно завершать карьеру. Я не понимаю вообще почему не существует хоть маломальского теста на "футболиста" ,это же просто днище? у них % брака на уровне слепых алкашей после инсульта во дворе. Падают, мяч принять не могут, в большинстве ни одного момента, все забросы в аут или за ворота куда-то)) я в шаге от того чтобы заявить что это договорняк лютой воды, или это просто все не футболисты а с рынка бродяги .или дог, третьего нет тут ничего))))) ну без шуток и оскорблений. Настолько низкого качества я возможно не видел давно с момента просмотра какого нибудь чемпа сенегала.
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ScarlettOgusania
1787074923
слышится громкое ржание клинера, большого "почитателя" Канье Уэста...🤣 Акрон, с победой..!!!
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paracetamol
1787074929
Нормально Акрон сыграл, надрал коней вдесятером. Судейка хотел помочь клячам, но не получилось!
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biber.ru
1787074963
Печальное зрелище и никакого будущего.
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Alexander.saf
1787075051
Позорр ЦСКА, это просто 00000. Смотреть противно на это гавно
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Dominator777
1787075115
После гола Акрона перестал смотреть блевотину в исполнении кривоногих кляч.Пора бы этот табун засранцев разогнать...
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bratskij
1787075246
Писать много не буду так эти дибилы не заслужили, но такого говна еще надо поискать.
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Alexander.saf
1787075496
После выездных матчей, пердив обеспечен
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...уефан
1787076087
..."Всё! Кина не будет!" - подумалось сразу после удаления акроновца. Так и вышло...
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evgevg13
1787076931
ЦСКА, Локо, Динамо. Пора на стажировку в лучшую лигу мира. Акроновцы молодцы.
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