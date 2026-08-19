Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура Пути команд РПЛ Кубка России, в котором сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». Игра состоится 19 августа, начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Крылья Советов»: Кокарев, Фернандес, Ороз, Галдамес, Горшков, Бабкин, Баньяц, Столбов, Макаров, Шитов, Джеффри.
Главный тренер: Сергей Булатов
«Зенит»: Москвичев, Алип, Андраде, Сантос, Волков, Ерохин, Караваев, Кондаков, Луис Энрике, Мостовой, Аугусто.
Главный тренер: Сергей Семак
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Источник: «Бомбардир»