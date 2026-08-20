«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал поведение форварда «Крыльев Советов» Амара Рахмановича.
- Речь о кубковом матче против «Зенита».
- Зенитовец Роман Вега получил травму после столкновения с партнeром Нуралы Алипом.
- Из-за повреждения в матче возникла пауза, что вызвало возмущение Рахмановича.
«Зенитовец Вега не симулировал, была травма, и Рахманович вeл себя очень некрасиво! И получил справедливо жeлтую!
Здоровье человека прежде всего! И кто этого не понимает, тот ведeт себя как свинья!» – написал Губерниев в телеграм-канале.
Источник: «Чемпионат»