«Ведет себя как свинья!»: Губерниев – об участнике матча «Крылья Советов» – «Зенит»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал поведение форварда «Крыльев Советов» Амара Рахмановича.

Речь о кубковом матче против «Зенита».

Зенитовец Роман Вега получил травму после столкновения с партнeром Нуралы Алипом.

Из-за повреждения в матче возникла пауза, что вызвало возмущение Рахмановича.

«Зенитовец Вега не симулировал, была травма, и Рахманович вeл себя очень некрасиво! И получил справедливо жeлтую!

Здоровье человека прежде всего! И кто этого не понимает, тот ведeт себя как свинья!» – написал Губерниев в телеграм-канале.