Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление «Крыльев Советов».

Самарцы потребовали извинений от журналиста.

Губерниев раскритиковал поведение Амара Рахмановича в кубковой игре с «Зенитом».

«Ведeт себя как свинья!» – сказал комментатор про форварда «Крыльев».

«Давайте начнем по порядку. По правилам футбола, когда есть контакт с головой или шеей, судья должен сразу свистнуть. Люди от этого иногда умирают на поле.

Арбитр, конечно, не совсем вовремя свистнул, но сделал это, как только увидел, что футболист «Зенита» лежит и держится за голову.

А ему было реально больно, в противном случае он бы получил желтую карточку за симуляцию.

В этот момент футболисты «Крыльев», которые владели мячом и не обращали никакого внимания на лежащего игрока, начали предъявлять судье.

Могу себе представить, если бы это был финал Кубка, важная игра или суперматч, когда эмоции захлестывали.

Футболисты «Крыльев Советов», очевидно, не знакомы с принципами fair-play. Естественно, меня, как человека, выступающего за честный спорт, эта ситуация возмутила, и я, применяя оценочное суждение, что важно, сказал, что они ведут себя как свиньи.

Извиняться я не буду. В этой ситуации виноваты футболисты «Крыльев Советов». Они сейчас думали день, а потом начинают что-то делать.

Ребят, здоровье футболистов прежде всего, и не важно, кто играл. Футболисты «Крылышек» вели себя очень некрасиво, и эту оценку в эфире я им дал.

Мне кажется, извиниться должны «Крылья Советов» за отсутствие спортивного поведения на поле перед болельщиками, перед «Зенитом», перед молодежью, которая смотрит на их игру.

Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. «Крылья Советов» – прекрасная команда, но пока еще не Юпитер.

Это как в рубрике «На воре все шапки сгорели». Они знают, что неправы и идут в атаку. «Крылья Советов», российский футбол ждет извинений от вас!» – заявил Губерниев.