Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений

Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений

21 августа, 15:25
18

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление «Крыльев Советов».

  • Самарцы потребовали извинений от журналиста.
  • Губерниев раскритиковал поведение Амара Рахмановича в кубковой игре с «Зенитом».
  • «Ведeт себя как свинья!» – сказал комментатор про форварда «Крыльев».

«Давайте начнем по порядку. По правилам футбола, когда есть контакт с головой или шеей, судья должен сразу свистнуть. Люди от этого иногда умирают на поле.

Арбитр, конечно, не совсем вовремя свистнул, но сделал это, как только увидел, что футболист «Зенита» лежит и держится за голову.

А ему было реально больно, в противном случае он бы получил желтую карточку за симуляцию.

В этот момент футболисты «Крыльев», которые владели мячом и не обращали никакого внимания на лежащего игрока, начали предъявлять судье.

Могу себе представить, если бы это был финал Кубка, важная игра или суперматч, когда эмоции захлестывали.

Футболисты «Крыльев Советов», очевидно, не знакомы с принципами fair-play. Естественно, меня, как человека, выступающего за честный спорт, эта ситуация возмутила, и я, применяя оценочное суждение, что важно, сказал, что они ведут себя как свиньи.

Извиняться я не буду. В этой ситуации виноваты футболисты «Крыльев Советов». Они сейчас думали день, а потом начинают что-то делать.

Ребят, здоровье футболистов прежде всего, и не важно, кто играл. Футболисты «Крылышек» вели себя очень некрасиво, и эту оценку в эфире я им дал.

Мне кажется, извиниться должны «Крылья Советов» за отсутствие спортивного поведения на поле перед болельщиками, перед «Зенитом», перед молодежью, которая смотрит на их игру.

Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. «Крылья Советов» – прекрасная команда, но пока еще не Юпитер.

Это как в рубрике «На воре все шапки сгорели». Они знают, что неправы и идут в атаку. «Крылья Советов», российский футбол ждет извинений от вас!» – заявил Губерниев.

Еще по теме:
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии 20
Губерниев назвал тренера, который способен «сильно встряхнуть» «Локомотив» 6
Губерниев предрек Батракову трансфер в Европу за 50 миллионов 8
Источник: Sport24
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Губерниев Дмитрий
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1787315523
Вседозволенность при отсутствии ответа за базар. Хамло
Ответить
Semenycch
1787316128
Сви-ньи не извиняются ?
Ответить
boris63
1787318313
На срач тв таких гоблинов много, которые смотрят в рот газпрёму.
Ответить
lek!
1787321000
Есть правила неуч , и игру может остановить только судья . Так почему они это должны желать ? Просто ты не насытная ****** , которая кормится с подачек газпрома вот и вся правда .
Ответить
Дэнгил
1787321859
Чёрт конкретный
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1787325366
Комментарий скрыт модератором
Ответить
шахта Заполярная
1787325733
Губу кто то прикрывает с верху, от того он такой наглый, везде как тампакс.
Ответить
val69
1787327015
Походу, его губищи не влазят ни в одну существующую закаточную машинку...
Ответить
biber.ru
1787327786
Fair-play этический принцип, не правило.
Ответить
Бумбраш
1787328530
Какой же гнилой этот губошлеп,как и гнилые зинари,что губе подмахивают
Ответить
Главные новости
ВидеоСтранный предматчевый ритуал Галактионова попал на камеру
20:49
1
Аргентина приняла важное решение по «десятке» Месси в сборной
20:23
Кордобу назвали «невоспитанным человеком»: «На кой черт он нужен в России?»
19:53
4
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
2
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
3
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
6
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
23
Все новости
Все новости
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
4 ноября
20
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
4 ноября
2
Зенитовец Кондаков – о голе «Балтике»: «Обычно я мимо бью»
30 октября
1
Генич – о словах Галактионова: «Может и действительно пора»
30 октября
4
ЦСКА ответил Геничу, писавшему о возможной победе «Локомотива» в матче Кубка
30 октября
4
Игдисамов недоволен временем начала матча с «Оренбургом»: «С прошлой игры не пройдет 72 часа»
30 октября
15
Семак назвал футболиста «Зенита», чья игра с «Балтикой» оставила у него двоякое впечатление
30 октября
4
Радимов – о Галактионове: «Я бы на его месте плюнул и ушел»
30 октября
10
Талалаев анонсировал наказание для игрока «Балтики» после поражения от «Зенита»
30 октября
10
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над «Балтикой»
30 октября
6
Кубок России. «Зенит» досрочно выиграл группу, победив «Балтику» (3:2) благодаря дублю Фелипе Аугусто
29 октября
24
Игдисамов двумя словами описал кубковую победу ЦСКА над «Локомотивом»
29 октября
Талалаев ворвался в эфир матча Кубка России с характеристикой судей
29 октября
14
Галактионов назвал условие для ухода из «Локомотива»
29 октября
10
Семак объяснил отсутствие Вендела в составе «Зенита» на матч с «Балтикой»
29 октября
8
Галактионов – после вылета «Локомотива» из Кубка России: «Так дальше продолжаться не может»
29 октября
8
Талалаев: «Я каждую ночь ложусь спать и думаю, когда же обыграю «Зенит»
29 октября
2
Кубок России. ЦСКА выбил «Локомотив» из турнира, победив в дерби (3:1)
29 октября
13
Мостовой оценил кубковую победу «Спартака» над «Рубином»
29 октября
Кубок России. «Крылья Советов» победили махачкалинское «Динамо» (2:0)
29 октября
1
ВидеоТихонов – о единственном голе «Спартака» в ворота «Рубина»: «Это случайность, просто удача»
29 октября
4
ФотоСпартаковец Дмитриев тремя словами отреагировал на получение «Золотого мяча»
29 октября
4
ФотоРеакция «Ростова» на разбой, устроенный «Акроном»
28 октября
6
Тренер «Рубина» отреагировал на поражение от «Спартака»
28 октября
Карседо прокомментировал натужную победу «Спартака» над «Рубином»
28 октября
9
Кубок России. «Спартак» обыграл «Рубин» благодаря голу Дмитриева (1:0) и вышел в плей-офф
28 октября
40
Тренер «Акрона» объяснился после 1:6
28 октября
1
Фото«Акрон» разгромил скамейку после 1:6 от «Ростова»
28 октября
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+