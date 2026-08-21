Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»

«Крылья Советов» выступили с заявлением о словах ведущего телеканала «Матч ТВ».

В нем не указана фамилия журналиста, но, вероятно, речь идет о Дмитрии Губерниеве.

«В недавнем эфире программы «Все на Матч!» телеканала «Матч ТВ» один из ведущих программы, комментируя эпизод игры «Крылья Советов» – «Зенит» сделал заявление в адрес игроков нашей команды, которое наш клуб считает недопустимым и неприемлемым.

Вступать в публичную дискуссию с журналистом, давать оценки и характеристики его работы в данном эфире считаем непродуктивным и нецелесообразным.

Клуб направил обращение в адрес руководства «Матч ТВ» и «Газпром-Медиа Холдинг», в котором мы изложили свою позицию и обозначили необходимость обратить внимание на заявление ведущего программы, разобраться в ситуации, а также принести публичные извинения нашему клубу.

Мы ценим многолетнее сотрудничество и крепкие дружеские отношения с «Матч ТВ». Надеемся на понимание уважаемых коллег», – говорится в заявлении самарцев.