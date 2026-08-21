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  • Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»

Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»

21 августа, 12:58
10

«Крылья Советов» выступили с заявлением о словах ведущего телеканала «Матч ТВ».

В нем не указана фамилия журналиста, но, вероятно, речь идет о Дмитрии Губерниеве.

«В недавнем эфире программы «Все на Матч!» телеканала «Матч ТВ» один из ведущих программы, комментируя эпизод игры «Крылья Советов» – «Зенит» сделал заявление в адрес игроков нашей команды, которое наш клуб считает недопустимым и неприемлемым.

Вступать в публичную дискуссию с журналистом, давать оценки и характеристики его работы в данном эфире считаем непродуктивным и нецелесообразным.

Клуб направил обращение в адрес руководства «Матч ТВ» и «Газпром-Медиа Холдинг», в котором мы изложили свою позицию и обозначили необходимость обратить внимание на заявление ведущего программы, разобраться в ситуации, а также принести публичные извинения нашему клубу.

Мы ценим многолетнее сотрудничество и крепкие дружеские отношения с «Матч ТВ». Надеемся на понимание уважаемых коллег», – говорится в заявлении самарцев.

  • Ранее Губерниев высказался об эпизоде с травмой защитника «Зенита» Романа Веги, полученной им в кубковом матче с «Крыльями Советов». Аргентинец получил травму после столкновения с партнeром по команде Нуралы Алипом. Из-за этого в матче возникла пауза, что вызвало возмущение у полузащитника самарцев Амара Рахмановича.
  • Обсуждая этот эпизод, комментатор заявил следующее: «Нет, я хочу все-таки разобраться, ребят! Футболист лежит и держится за голову. Вопрос к игрокам «Крыльев Советов»: какого хрена вы предъявляете судье? Вы ведете себя, как свиньи, на поле!»

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Источник: телеграм-канал ПФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Губерниев Дмитрий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Красногвардейчик
1787307380
Ну согласен, Губерниев не прав, если тебе коснулись по ноге, а ты держишься за голову, и изображаешь муки, то ты не св,инья....ты СОБОЛЕВ!!!!
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BarStep
1787309168
Дословный перевод: == Нет, я хочу все-таки разобраться, ребят! Футболист лежит и держится за голову. Вопрос к игрокам «Крыльев Советов»: какого хрена вы предъявляете судье? Вы ведете себя, как спартаковцы, на поле!» == Ну и где здесь оскорбление хочу спросить?! Или сравнение со спартаковцами, - это уже оскорбление?! ДОжили их мать Гы-гы
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шахта Заполярная
1787310600
Губа за метлой вообще не следит, впрочем как и все газовоболотные блохи.
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сапёр 75
1787313040
Ага , дождутся они извинений от самого хамоватога комментатора Матча )0
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Anton1969
1787313262
Этот губошлёп вообще уже обнаглел в конец. Когда уже его в дурку посадят? Да и судья судил, как чёрт!
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Бумбраш
1787313879
Натяните губу на жопу ентому губерниеву и делов,может до биатлона заткнется
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Спартaк
1787377349
губерниев сам животное еще то
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