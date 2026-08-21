Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»

«Крылья Советов» выступили с заявлением о словах ведущего телеканала «Матч ТВ».
В нем не указана фамилия журналиста, но, вероятно, речь идет о Дмитрии Губерниеве.
«В недавнем эфире программы «Все на Матч!» телеканала «Матч ТВ» один из ведущих программы, комментируя эпизод игры «Крылья Советов» – «Зенит» сделал заявление в адрес игроков нашей команды, которое наш клуб считает недопустимым и неприемлемым.
Вступать в публичную дискуссию с журналистом, давать оценки и характеристики его работы в данном эфире считаем непродуктивным и нецелесообразным.
Клуб направил обращение в адрес руководства «Матч ТВ» и «Газпром-Медиа Холдинг», в котором мы изложили свою позицию и обозначили необходимость обратить внимание на заявление ведущего программы, разобраться в ситуации, а также принести публичные извинения нашему клубу.
Мы ценим многолетнее сотрудничество и крепкие дружеские отношения с «Матч ТВ». Надеемся на понимание уважаемых коллег», – говорится в заявлении самарцев.
- Ранее Губерниев высказался об эпизоде с травмой защитника «Зенита» Романа Веги, полученной им в кубковом матче с «Крыльями Советов». Аргентинец получил травму после столкновения с партнeром по команде Нуралы Алипом. Из-за этого в матче возникла пауза, что вызвало возмущение у полузащитника самарцев Амара Рахмановича.
- Обсуждая этот эпизод, комментатор заявил следующее: «Нет, я хочу все-таки разобраться, ребят! Футболист лежит и держится за голову. Вопрос к игрокам «Крыльев Советов»: какого хрена вы предъявляете судье? Вы ведете себя, как свиньи, на поле!»