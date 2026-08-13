«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России

«Спартак-Нальчик» выбил «Аланию» из Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27.

Команда из Владикавказа до 86-й минуты вела со счетом 3:0, но умудрилась упустить преимущество.

«Алания» трижды забила еще в первом тайме (гол Заурбека Рамонова и дубль Махача Абдулхамидова), а пропускала на 87-й, 93-й и 96-й минутах от Хакима Кадыкоева, Амирхана Селяева и Тамерлана Гирзишева соответственно.

В серии пенальти точнее оказались спартаковцы – 4:2. В третьем раунде Пути регионов они встретятся с астраханским «Волгарем».