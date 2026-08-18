В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча

Матч «Ахмата» и «Факела» (2:1) в FONBET Кубке России прервали в первом тайме из-за проблем с освещением.

Встреча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ проходила в Грозном. На стадионе возникли неполадки со светом, из-за чего арбитр Сергей Цыганок приостановил игру.

Пауза продлилась около двух минут, после чего матч возобновился.