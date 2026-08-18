В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча

Матч «Ахмата» и «Факела» (2:1) в FONBET Кубке России прервали в первом тайме из-за проблем с освещением.
Встреча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ проходила в Грозном. На стадионе возникли неполадки со светом, из-за чего арбитр Сергей Цыганок приостановил игру.
Пауза продлилась около двух минут, после чего матч возобновился.
- Аналогичные проблемы со светом уже бывали в Грозном. Например, в 2011 году во время игры со «Спартаком».
- «Ахмат» тренирует Станислав Черчесов.
- В РПЛ команда идет на 13-м месте.
Источник: «Бомбардир»