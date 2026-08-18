Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й

«Ростов» обыграл «Локомотив» со счeтом 1:0 в матче 2-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Главным арбитром выступил Евгений Кукуляк.

Единственный мяч забил полузащитник «Ростова» Иван Комаров – на 90+4-й минуте он реализовал пенальти.

После двух туров ростовчане набрали шесть очков и занимают первое место в квартете D. «Локомотив» заработал одно очко и идeт на четвeртой строчке.

В следующем туре железнодорожники встретятся с «Акроном», а донская команда – с ЦСКА. Оба матча пройдут 1 сентября.