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  • Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й

Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й

18 августа, 22:49
39

«Ростов» обыграл «Локомотив» со счeтом 1:0 в матче 2-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Главным арбитром выступил Евгений Кукуляк.

Единственный мяч забил полузащитник «Ростова» Иван Комаров – на 90+4-й минуте он реализовал пенальти.

После двух туров ростовчане набрали шесть очков и занимают первое место в квартете D. «Локомотив» заработал одно очко и идeт на четвeртой строчке.

В следующем туре железнодорожники встретятся с «Акроном», а донская команда – с ЦСКА. Оба матча пройдут 1 сентября.

Россия. Кубок. Группа D. 2 тур
Ростов - Локомотив - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - И. Комаров, 90+4.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Ростов
Комментарии (39)
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WE ARE FOR PETER
1787082669
Командная победа , молодцы
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WE ARE FOR PETER
1787082697
Альба в теме, хороший тренер в Ростове
Ответить
Император 1
1787082732
Поздравляю Ростов с победой, судя по статистике, Локомотив нормально играл.
Ответить
Кривая да нелёгкая
1787082866
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Паровозов
1787082993
Сегодня уже не так бездарно сыграли, но всё равно просер увы. Надеюсь Борька не все денежки распилит от продажи Батракова, усилинеие состава нужно край.
Ответить
Красногорск_Фан
1787083056
Матч был скучным, победа Ростова скорей справедлива. Трибуны порадовал
Ответить
TIMOTHY
1787083422
Ну че, молодцы )
Ответить
Pourquoi pas
1787083638
Порадовал результативный прессинг Ростова во втором тайме! Всё катилось к пенальти, но Ненах был зол... Комаров - красавчик, не оставил шансов! Особо отмечу молодого кипера Петрова! Давай, парень, удачи!
Ответить
Desma
1787084931
Земляки, с заслуженной победой! Игра была равной. В конце могли и увеличить счёт, но немного не повезло. Работа Альбы видна, молодца.
Ответить
Чилим.
1787102426
Молодцы ростовчане, с победой!
Ответить
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