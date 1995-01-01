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    Тверь - результаты

    Город Тверь
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт fctver.com/
    Стадион Юность
    Тренер Михаил Пилипко
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 2
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 13:00 Тверь 1:3 Торпедо-2
    11 тур
    		9 ноября, среда 13:00 Тверь 4:0 Динамо Вг
    19 тур
    		30 октября, воскресенье 14:00 Тверь 0:2 Спартак К
    8 тур
    		24 октября, понедельник 13:00 Тверь 1:2 Торпедо Вл
    17 тур
    		19 октября, среда 17:30 Тверь 2:0 Знамя Труда
    16 тур
    		15 октября, суббота 14:00 Текстильщик 2:0 Тверь
    15 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Тверь 0:0 Муром
    14 тур
    		1 октября, суббота 16:00 Чертаново 0:0 Тверь
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 15:00 Тверь 2:0 Динамо-2
    12 тур
    		22 сентября, четверг 16:00 Химик 1:1 Тверь
    21 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:00 Динамо Вг 1:0 Тверь
    9 тур
    		4 сентября, воскресенье 18:00 Спартак К 1:3 Тверь
    18 тур
    		27 августа, суббота 19:00 Торпедо Вл 1:0 Тверь
    7 тур
    		21 августа, воскресенье 18:00 Знамя Труда 1:5 Тверь
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 16:00 Тверь 0:3 Текстильщик
    5 тур
    		10 августа, среда 18:00 Муром 1:0 Тверь
    4 тур
    		6 августа, суббота 16:00 Тверь 0:2 Чертаново
    3 тур
    		30 июля, суббота 18:00 Динамо-2 2:0 Тверь
    2 тур
    		24 июля, воскресенье 16:00 Тверь 2:0 Химик
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 12:00 Торпедо-2 0:0 Тверь
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