Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 2
|22 тур
|13 ноября, воскресенье
|13:00
|Тверь
|1:3
|Торпедо-2
|11 тур
|9 ноября, среда
|13:00
|Тверь
|4:0
|Динамо Вг
|19 тур
|30 октября, воскресенье
|14:00
|Тверь
|0:2
|Спартак К
|8 тур
|24 октября, понедельник
|13:00
|Тверь
|1:2
|Торпедо Вл
|17 тур
|19 октября, среда
|17:30
|Тверь
|2:0
|Знамя Труда
|16 тур
|15 октября, суббота
|14:00
|Текстильщик
|2:0
|Тверь
|15 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Тверь
|0:0
|Муром
|14 тур
|1 октября, суббота
|16:00
|Чертаново
|0:0
|Тверь
|13 тур
|26 сентября, понедельник
|15:00
|Тверь
|2:0
|Динамо-2
|12 тур
|22 сентября, четверг
|16:00
|Химик
|1:1
|Тверь
|21 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:00
|Динамо Вг
|1:0
|Тверь
|9 тур
|4 сентября, воскресенье
|18:00
|Спартак К
|1:3
|Тверь
|18 тур
|27 августа, суббота
|19:00
|Торпедо Вл
|1:0
|Тверь
|7 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Знамя Труда
|1:5
|Тверь
|6 тур
|14 августа, воскресенье
|16:00
|Тверь
|0:3
|Текстильщик
|5 тур
|10 августа, среда
|18:00
|Муром
|1:0
|Тверь
|4 тур
|6 августа, суббота
|16:00
|Тверь
|0:2
|Чертаново
|3 тур
|30 июля, суббота
|18:00
|Динамо-2
|2:0
|Тверь
|2 тур
|24 июля, воскресенье
|16:00
|Тверь
|2:0
|Химик
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|12:00
|Торпедо-2
|0:0
|Тверь