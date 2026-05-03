Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тверь - Чертаново: обзор матча 03 мая 2026

Тверь
03.05.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
0 : 2
Завершен
Чертаново
10' И. Никиема 65' Г. Микадзе
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Тверь - Чертаново
Завершен
88'
Замена
Тимур Сеитов ️️️️➡️️ Герман Микадзе
81'
Желтая карточка
Даниил Корунов
Желтая карточка
Кирилл Дудкин
79'
76'
Замена
Sergey Rebrov ️️️️➡️️ Вадим Агафонцев
Замена
Алексей Степанов ️️️️➡️️ Антон Хомяков
74'
Замена
Сергей Тормашев ️️️️➡️️ Артем Чистяков
74'
Замена
Георгий Емцев ️️️️➡️️ Кирилл Захаров
67'
65'
ГОЛ! 0:2! Герман Микадзе
Пас отдал Матвей Мельников
Замена
Даниил Соколов ️️️️➡️️ Павел Банщиков
62'
Замена
Андрей Ковальчук ️️️️➡️️ Иван Пугачевский
61'
58'
Замена
Егор Кавтрев ️️️️➡️️ Ив-Пулумде Никиема
58'
Замена
Георгий Сафронов ️️️️➡️️ Рамиль Гайнуллин
58'
Замена
Матвей Мельников ️️️️➡️️ Артем Михайлюсов
Желтая карточка
Марат Байрамов
57'
Желтая карточка
Николай Абдулкин
55'
10'
ГОЛ! 0:1! Ив-Пулумде Никиема
Пас отдал Семён Семёнов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тверь
87
Никита Лютиков
ВР
18
Николай Абдулкин
ЛЗ
52
Артем Чистяков
ЛЗ
34
Кирилл Дудкин
ЛЗ
77
Павел Банщиков
ПЗ
5
Владислав Корнеев
ПЗ
4
Марат Байрамов
ПЗ
42
Антон Хомяков
ЛП
23
Иван Пугачевский
ЦП
96
Матвей Шавель
ПП
88
Кирилл Захаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
13
Владимир Бартасевич
ЛЗ
45
Ив-Пулумде Никиема
ЛЗ
15
Вадим Агафонцев
ЛЗ
2
Иван Поляков
ПЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ПЗ
18
Даниил Корунов
ПЗ
27
Герман Микадзе
ЛП
7
Рамиль Гайнуллин
ЦП
17
Семён Семёнов
ПП
11
Артем Михайлюсов
ЦФ
Главный тренер
Илья Родькин
Тверь
19
Алексей Степанов
ЦЗ
7
Андрей Ковальчук
ЦЗ
20
Георгий Емцев
ЦЗ
11
Григорий Косенко
ЦЗ
2
Сергей Тормашев
ЦЗ
15
Даниил Соколов
ЦЗ
71
Кирилл Кудрявцев
ЦЗ
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
30
Клим Перекальский
ЦЗ
Чертаново
1
Алексей Осипов
ЦЗ
10
Sergey Rebrov
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
11
Тимур Сеитов
ЦЗ
52
Егор Кавтрев
ЦЗ
8
Георгий Сафронов
ЦЗ
9
Матвей Мельников
ЦЗ
3-2-3-1
87
Лютиков
5
Корнеев
18
Абдулкин
52
Чистяков
34
Дудкин
4
Байрамов
42
Хомяков
23
Пугачевский
96
Шавель
88
Захаров
3-2-3-1
31
Переверзев
21
Кондрашов
13
Бартасевич
45
Никиема
18
Корунов
15
Агафонцев
17
Семёнов
7
Гайнуллин
27
Микадзе
11
Михайлюсов
42
Хомяков
19
Степанов
19
Степанов
42
Хомяков
23
Пугачевский
7
Ковальчук
7
Ковальчук
23
Пугачевский
88
Захаров
20
Емцев
20
Емцев
88
Захаров
52
Чистяков
2
Тормашев
2
Тормашев
52
Чистяков
77
Банщиков
15
Соколов
15
Соколов
77
Банщиков
15
Агафонцев
10
Rebrov
10
Rebrov
15
Агафонцев
27
Микадзе
11
Сеитов
11
Сеитов
27
Микадзе
45
Никиема
52
Кавтрев
52
Кавтрев
45
Никиема
7
Гайнуллин
8
Сафронов
8
Сафронов
7
Гайнуллин
11
Михайлюсов
9
Мельников
9
Мельников
11
Михайлюсов
Остались в запасе
Тверь
Чертаново
11
Григорий Косенко
ЦЗ
71
Кирилл Кудрявцев
ЦЗ
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
30
Клим Перекальский
ЦЗ
Главный тренер
Александр Аверьянов
1
Алексей Осипов
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
Остались в запасе
11
Григорий Косенко
ЦЗ
71
Кирилл Кудрявцев
ЦЗ
1
Вячеслав Шатаев
ЦЗ
30
Клим Перекальский
ЦЗ
Остались в запасе
1
Алексей Осипов
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Главный тренер
Александр Аверьянов
Главный тренер
Илья Родькин
Статистика матча Тверь - Чертаново
3
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
18
17
Офсайды
1
3
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
1
3
Информация о матче
Стадион:
Юность
Новости команд
Все
Тверь
Чертаново
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Луки-Энергия» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.85
20 июня
«Тверь» – «Звезда»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.9
13 июня
«Тверь» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.07
30 мая
«Спартак-2» – «Тверь»: прогноз и ставки на матч 21 мая 2026 с коэффициентом 1.42
20 мая
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»
30 марта
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Тверь
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Тверь
1 : 0
28.06.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Луки-Энергия
2 : 1
21.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
1 : 2
14.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Торпедо Вл
2 : 0
07.06.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+