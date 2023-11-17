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2-я лига Лига Б. Группа 2:
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    Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 - таблица

    Сезон:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Химик Дз 17 14 2 1 33:15 +18 44
    2. Зенит-2 17 11 4 2 34:11 +23 37
    3. Иркутск 17 11 4 2 23:9 +14 37
    4. Динамо-2 17 9 3 5 30:23 +7 30
    5. Динамо Киров 17 9 2 6 27:19 +8 29
    6. Родина-М 17 8 3 6 22:21 +1 27
    7. Зоркий 17 7 4 6 16:17 -1 25
    8. Балтика-БФУ 17 7 4 6 23:21 +2 25
    9. Динамо СПб 17 7 2 8 19:18 +1 23
    10. Динамо Вг 17 6 4 7 17:17 0 22
    11. Звезда 17 6 2 9 41:31 +10 20
    12. Луки-Энергия 17 5 5 7 18:21 -3 20
    13. Знамя Труда 17 5 5 7 20:25 -5 20
    14. Торпедо Вл 17 4 3 10 21:32 -11 15
    15. Тверь 17 4 3 10 16:23 -7 15
    16. Енисей-М 17 3 6 8 21:37 -16 15
    17. Электрон 17 4 1 12 11:38 -27 13
    18. Торпедо-2 17 2 5 10 11:25 -14 11
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Зенит-2 9 7 1 1 22:8 +14 22
    2. Иркутск 8 6 2 0 13:2 +11 20
    3. Химик Дз 8 6 2 0 13:6 +7 20
    4. Динамо Киров 8 6 1 1 15:6 +9 19
    5. Динамо Вг 9 5 0 4 12:10 +2 15
    6. Балтика-БФУ 9 4 3 2 11:10 +1 15
    7. Луки-Энергия 9 4 2 3 12:12 0 14
    8. Динамо-2 8 4 1 3 16:13 +3 13
    9. Динамо СПб 9 4 1 4 7:8 -1 13
    10. Родина-М 8 3 2 3 7:8 -1 11
    11. Электрон 8 3 1 4 8:15 -7 10
    12. Знамя Труда 8 2 3 3 8:10 -2 9
    13. Зоркий 9 2 3 4 7:12 -5 9
    14. Звезда 9 2 1 6 22:17 +5 7
    15. Тверь 8 2 1 5 6:11 -5 7
    16. Енисей-М 9 1 4 4 13:18 -5 7
    17. Торпедо Вл 9 1 2 6 9:19 -10 5
    18. Торпедо-2 8 1 1 6 3:14 -11 4
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Химик Дз 9 8 0 1 20:9 +11 24
    2. Динамо-2 9 5 2 2 14:10 +4 17
    3. Иркутск 9 5 2 2 10:7 +3 17
    4. Зоркий 8 5 1 2 9:5 +4 16
    5. Родина-М 9 5 1 3 15:13 +2 16
    6. Зенит-2 8 4 3 1 12:3 +9 15
    7. Звезда 8 4 1 3 19:14 +5 13
    8. Знамя Труда 9 3 2 4 12:15 -3 11
    9. Динамо СПб 8 3 1 4 12:10 +2 10
    10. Балтика-БФУ 8 3 1 4 12:11 +1 10
    11. Динамо Киров 9 3 1 5 12:13 -1 10
    12. Торпедо Вл 8 3 1 4 12:13 -1 10
    13. Тверь 9 2 2 5 10:12 -2 8
    14. Енисей-М 8 2 2 4 8:19 -11 8
    15. Динамо Вг 8 1 4 3 5:7 -2 7
    16. Торпедо-2 9 1 4 4 8:11 -3 7
    17. Луки-Энергия 8 1 3 4 6:9 -3 6
    18. Электрон 9 1 0 8 3:23 -20 3
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