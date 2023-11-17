Сезон:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Химик Дз
|17
|14
|2
|1
|33:15
|+18
|44
|2.
|Зенит-2
|17
|11
|4
|2
|34:11
|+23
|37
|3.
|Иркутск
|17
|11
|4
|2
|23:9
|+14
|37
|4.
|Динамо-2
|17
|9
|3
|5
|30:23
|+7
|30
|5.
|Динамо Киров
|17
|9
|2
|6
|27:19
|+8
|29
|6.
|Родина-М
|17
|8
|3
|6
|22:21
|+1
|27
|7.
|Зоркий
|17
|7
|4
|6
|16:17
|-1
|25
|8.
|Балтика-БФУ
|17
|7
|4
|6
|23:21
|+2
|25
|9.
|Динамо СПб
|17
|7
|2
|8
|19:18
|+1
|23
|10.
|Динамо Вг
|17
|6
|4
|7
|17:17
|0
|22
|11.
|Звезда
|17
|6
|2
|9
|41:31
|+10
|20
|12.
|Луки-Энергия
|17
|5
|5
|7
|18:21
|-3
|20
|13.
|Знамя Труда
|17
|5
|5
|7
|20:25
|-5
|20
|14.
|Торпедо Вл
|17
|4
|3
|10
|21:32
|-11
|15
|15.
|Тверь
|17
|4
|3
|10
|16:23
|-7
|15
|16.
|Енисей-М
|17
|3
|6
|8
|21:37
|-16
|15
|17.
|Электрон
|17
|4
|1
|12
|11:38
|-27
|13
|18.
|Торпедо-2
|17
|2
|5
|10
|11:25
|-14
|11
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит-2
|9
|7
|1
|1
|22:8
|+14
|22
|2.
|Иркутск
|8
|6
|2
|0
|13:2
|+11
|20
|3.
|Химик Дз
|8
|6
|2
|0
|13:6
|+7
|20
|4.
|Динамо Киров
|8
|6
|1
|1
|15:6
|+9
|19
|5.
|Динамо Вг
|9
|5
|0
|4
|12:10
|+2
|15
|6.
|Балтика-БФУ
|9
|4
|3
|2
|11:10
|+1
|15
|7.
|Луки-Энергия
|9
|4
|2
|3
|12:12
|0
|14
|8.
|Динамо-2
|8
|4
|1
|3
|16:13
|+3
|13
|9.
|Динамо СПб
|9
|4
|1
|4
|7:8
|-1
|13
|10.
|Родина-М
|8
|3
|2
|3
|7:8
|-1
|11
|11.
|Электрон
|8
|3
|1
|4
|8:15
|-7
|10
|12.
|Знамя Труда
|8
|2
|3
|3
|8:10
|-2
|9
|13.
|Зоркий
|9
|2
|3
|4
|7:12
|-5
|9
|14.
|Звезда
|9
|2
|1
|6
|22:17
|+5
|7
|15.
|Тверь
|8
|2
|1
|5
|6:11
|-5
|7
|16.
|Енисей-М
|9
|1
|4
|4
|13:18
|-5
|7
|17.
|Торпедо Вл
|9
|1
|2
|6
|9:19
|-10
|5
|18.
|Торпедо-2
|8
|1
|1
|6
|3:14
|-11
|4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Химик Дз
|9
|8
|0
|1
|20:9
|+11
|24
|2.
|Динамо-2
|9
|5
|2
|2
|14:10
|+4
|17
|3.
|Иркутск
|9
|5
|2
|2
|10:7
|+3
|17
|4.
|Зоркий
|8
|5
|1
|2
|9:5
|+4
|16
|5.
|Родина-М
|9
|5
|1
|3
|15:13
|+2
|16
|6.
|Зенит-2
|8
|4
|3
|1
|12:3
|+9
|15
|7.
|Звезда
|8
|4
|1
|3
|19:14
|+5
|13
|8.
|Знамя Труда
|9
|3
|2
|4
|12:15
|-3
|11
|9.
|Динамо СПб
|8
|3
|1
|4
|12:10
|+2
|10
|10.
|Балтика-БФУ
|8
|3
|1
|4
|12:11
|+1
|10
|11.
|Динамо Киров
|9
|3
|1
|5
|12:13
|-1
|10
|12.
|Торпедо Вл
|8
|3
|1
|4
|12:13
|-1
|10
|13.
|Тверь
|9
|2
|2
|5
|10:12
|-2
|8
|14.
|Енисей-М
|8
|2
|2
|4
|8:19
|-11
|8
|15.
|Динамо Вг
|8
|1
|4
|3
|5:7
|-2
|7
|16.
|Торпедо-2
|9
|1
|4
|4
|8:11
|-3
|7
|17.
|Луки-Энергия
|8
|1
|3
|4
|6:9
|-3
|6
|18.
|Электрон
|9
|1
|0
|8
|3:23
|-20
|3